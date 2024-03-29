Можна перевірити теорію Ейнштейна: створено найточніший годинник, відстає на секунду за 40 млрд років

Учені, які створили найбільш точний годинник, побили свій попередній рекорд.

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Автори нової статті, опублікованої на сервері препринтів arXiv, заявили, що вони створили найточніший атомний годинник у світі. У нього настільки крихітна похибка, що цьому годиннику, щоб відстати на 1 секунду, знадобиться час, який у 3 рази перевищує вік Всесвіту, тобто 39,15 млрд років, пише IFLScience.

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Вчені з Університету штату Колорадо в Боулдері, США, створили пристрій, відомий як годинник на оптичній решітці. Він використовує 40 000 атомів стронцію, замкнених в одновимірній решітці. Атоми підтримують температуру всього на частку градуса вище абсолютного нуля, і цокання цього годинника є переходом між енергетичними рівнями електронів в атомі.

Щоб відстати на 1 секунду найточнішому годиннику знадобиться майже 40 млрд років, а це майже втричі більше, ніж існує Всесвіт, якому 13,8 млрд років. Навіть Сонце могло б прожити чотири життя (тривалість життя таких зірок оцінюють у 9-10 млрд років), а цей годинник однаково відстане всього на одну єдину секунду.

Автори статті багато років розробляли оптичний атомний годинник, і отримали такий рівень точності, який є недосяжним для звичайного атомного годинника, де використовуються атоми цезію. За останні кілька років вчені домоглися прогресу для подальшого підвищення точності цього пристрою і побили свій минулий рекорд. Вченим уже вдалося збільшити точність годинника в 10 разів порівняно з минулою версією за кілька років роботи.

Вчені вважають, що досягнутий рівень точності їхнього пристрою не є межею. Вони хочуть продовжити дослідження, щоб отримати в 10, і навіть у 100 разів точніші вимірювання часу. За словами авторів статті, новий годинник дасть нове визначення секунди, яке базуватиметься не на найкращих наявних атомних годинниках, а на одному з цих пристроїв.

Але цей годинник можна використовувати не тільки для максимально точних вимірювань часу. Вчені вважають, що його можна застосовувати, через чутливість, для вимірювань кривизни простору-часу.

Атомний годинник уже чутливий до релятивістських ефектів, але чутливість годинника на оптичній решітці в 1000 разів вища, що означає, що його можна використовувати для вимірювання гравітації, як ніколи раніше. Також цей годинник можна використовувати для перевірки самої теорії гравітації, якою є теорія відносності Ейнштейна з більшою точністю. Але і це ще не все. Цей годинник можна було б використовувати для вивчення темної матерії, вважають науковці.

Як уже писав Фокус, фізики змогли пояснити дивне обертання Сонця. Швидкість обертання Сонця на різних широтах відрізняється і це довгий час спантеличувало вчених.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат NASA визначив вік дивних астероїдів і зробив несподіване відкриття. Вчені вважають, що маленькі астроїди є більш складними об'єктами, ніж передбачається.