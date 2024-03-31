Масова істерія. Щось змушує риб-пил нестримно обертатися і вмирати

Учені вже зафіксували десятки смертей риби-пили, які перебувають під загрозою зникнення — ніхто не знає, що змушує їх поводитися дивно.

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Риби-пили деякий час перебувають у вразливому становищі: вчені оголосили представників виду такими, що перебувають під загрозою зникнення. Однак тепер у Флориді й зовсім відбувається щось дивне: дрібнозуба риба-пила хаотично обертається і кружляє в Нижній частині Флорида-Кіс, а десятки особин знайдені мертвими за загадкових обставин, пише IFLScience.

Ситуація настільки дивна і серйозна, що рибальське управління NOAA ініціювало першу у своєму роді операцію з реагування на надзвичайні ситуації. У такий спосіб науковці прагнуть запобігти додатковим випадкам смерті.

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Під час програми з порятунку вчені разом із кількома громадськими організаціями та акваріумами планують відловити постраждалих тварин, реабілітувати їх у спеціалізованих карантинних установах, а потім повернути в дику природу.

За словами координатора з відновлення риби-пили NOAA Fisheries Адама Брейма, якщо все вдасться, план стане першою у світі спробою врятувати та реабілітувати дрібнозубу рибу-пилу в дикій природі. Метою нового проєкту є повернення в дику природу всіх особин після реабілітації.

Дані вчених свідчать про те, що жертвами дивної поведінки стали понад сотню риб, при цьому було зареєстровано 28 випадків із летальним результатом. Команда також помітила, що більшість постраждалих особин — великі риби-пили довжиною від 2,1 до 4,3 метра.

Брейм з колегами також вважають, що загальна смертність риб насправді вища, оскільки представники цього виду мають негативну плавучість. Простими словами, після смерті вони занурюються на дно. Автори дослідження побоюються, що ситуація ускладнюється ще й тим, що популяція риби-пили та так перебуває у вразливому становищі.

Риба-пила з довгою плоскою мордою, засіяною гострими поперечними зубами, схожа на напівакулу-напівпівобезопилу. Їхні незвичайні пилкоподібні морди використовуються для полювання, а також допомагають їм рити осадові породи морського дна, він також випромінює електричне поле, яке допомагає знаходити здобич.

Відомо, що у світі існує 5 видів риби-пили, на жаль, усі з них сьогодні перебувають під загрозою зникнення. Наразі дивну поведінку помічено у дрібнозубої риби-пили (Pristis pectinata). Вчені поки що не знають, що саме стало причиною такої дивної поведінки риб: дослідники провели приховування, але не виявили жодних доказів інфекції або проблем, викликаних рівнем кисню у воді, забрудненням або токсичними речовинами.

Команда також продовжує тестування води, сподіваючись отримати відповіді. Крім того, вчені збирають зразки живих істот, щоб врятувати їх. Утім, одним із головних непідтверджених факторів вважається зміна клімату — наприклад, торік вода морської води тут сягнула руйнівних 38,3°C, що є небезпечним для живих істот.

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