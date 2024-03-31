Массовая истерия. Что-то заставляет рыб-пил неудержимо вращаться и умирать

Ученые уже зафиксировали десятки смертей рыбы-пилы, которые находятся под угрозой исчезновения — никто не знает, что заставляет их вести себя странно.

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Рыбы-пилы некоторое время находятся в уязвимом положении: ученые объявили представителей вида находящимися пол угрозой исчезновения. Однако теперь во Флориде и вовсе происходит нечто странное: мелкозубая рыба-пила хаотично вращается и кружится в Нижней части Флорида-Кис, а десятки особей найдены мертвыми при загадочных обстоятельствах, пишет IFLScience.

Ситуация настолько странная и серьезная, что рыболовное управление NOAA инициировало первую в своем роде операцию по реагированию на чрезвычайные ситуации. Таким образом ученые стремятся предотвратить дополнительные случаи смерти.

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В ходе программы по спасению ученые вместе с несколькими общественными организациями и аквариумами планируют отловить пострадавших животных, реабилитировать их в специализированных карантинных учреждениях, а затем вернуть в дикую природу.

По словам координатора по восстановлению рыбы-пилы NOAA Fisheries Адама Брэйма, если все удастся, план станет первой в мире попыткой спасти и реабилитировать мелкозубую рыбу-пилу в дикой природе. Целью нового проекта является возвращение в дикую природу всех особей после реабилитации.

Данные ученых свидетельствуют о том, что жертвами странного поведения стали более сотни рыб, при этом было зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом. Команда также заметила, что большинство пострадавших особей — крупные рыбы-пилы длиной от 2,1 до 4,3 метра.

Брэйм с коллегами также считают, что общая смертность рыб на самом деле выше, поскольку представители этого вида обладают отрицательной плавучестью. Простыми словами, после смерти они погружаются на дно. Авторы исследования опасаются, что ситуация усложняется еще и тем, что популяция рыбы-пилы и так находится в уязвимом положении.

Рыба-пила с длинной плоской мордой, усеянной острыми поперечными зубами, похожа на полуакулу-полубензопилу. Их необычные пилообразные морды используются для охоты, а также помогает им рыть осадочные породы морского дна, он также излучает электрическое поле, которое помогает находить добычу.

Известно, что в мире существует 5 видов рыбы-пилы, увы, все из них сегодня находятся под угрозой исчезновения. В настоящее время странное поведение замечено у мелкозубой рыбы-пилы (Pristis pectinata). Ученые пока не знают, что именно стало причиной столь странного поведения рыб: исследователи провели скрытие, но не обнаружили никаких доказательств инфекции или проблем, вызванных уровнем кислорода в воде, загрязнением или токсичными веществами.

Команда также продолжает тестирование воды, в надежде получить ответы. Кроме того, ученые собирают образцы живых существ, чтобы спасти их. Впрочем, одним из главных неподтвержденных факторов считается изменение климата — например, в прошлом году вода морской воды здесь достигла разрушительных 38,3°C, что является опасным для живых существ.

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