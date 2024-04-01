Мойсей отримав скрижалі з Десятьма заповідями на горі: де вона знаходиться

Вчені вважають, що біблійна гора Синай дійсно існує.

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Гора Синай — священне місце в юдаїзмі, християнстві та ісламі. Згідно з Книгою Вихід у Європейській Біблії, саме на цій горі Мойсей отримав від Бога кам'яні скрижалі з Десятьма заповідями, пише IFLScience.

Дехто вважає, що гора Синай, як і інші місця з Біблії, пов'язана з реальним місцем на планеті, хоча з цього приводу точаться палкі суперечки.

Гора Синай, яка розташована на Синайському півострові в Єгипті, відома також як Джебель-Муса, що перекладається як "Гора Мойсея", є лише одним із багатьох потенційних місць, пов'язаних із біблійною історією.

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Біля підніжжя гори в Єгипті розташований монастир Святої Катерини, який вважається найстарішим безперервно діючим християнським монастирем, а також найстарішою у світі діючою бібліотекою.

Монастир заснував імператор Юстиніан I в VI столітті нашої ери, на місці, де, як припускають, Мойсей побачив палаючий кущ. На місці також є каплиця, яка, можливо, збудована з тих самих каменів, що і скрижалі Мойсея.

Найчастіше саме гору Синай називають біблійною, бо є деякі факти, які вказують на те, що гора була розташована в південній частині єгипетського Синайського півострова.

"Існує кілька підстав припускати, що ізраїльтяни втекли на південь, на Синай, і що гора Синай повинна була розташовуватися в південній частині півострова", — каже професор богослов'я в Папському Атеніумі "Регіна Апостолорум" у Римі Томас Вільямс.

За його словами, по-перше, у Виході 13:17 є застереження від подорожей "шляхом землі Филистимської". Такий маршрут проходив через північне узбережжя і був основним військовим маршрутом, який використовували фараони, тому там була велика кількість гарнізонів.

У Повторення Закону 1:2 згадується, що гора Синай розташована за 11 днів шляху від оазису Кадес. Вільямс стверджує, що це найкращий доказ на користь гори Синай, оскільки рядки зі священного тексту відповідають фактичному розташуванню гори.

По-третє, ізраїльтяни втратили точне розташування гори Синай після 850 р. до н. е., коли Ілля втік на святу гору. Якби свята гора знаходилася в найбільш відвідуваних районах півночі, її місце розташування напевно запам'яталося б, зазначає експерт.

Але з такими доводами згодні далеко не всі. Релігієзнавці називають щонайменше 14 різних можливих місць. Серед них безліч гір на Синайському півострові в Єгипті, Йорданії, Саудівській Аравії та Ізраїлі.

Частково плутанина відбувається через неточності в самих біблійних текстах. Приміром, у Книзі Вихід говориться, що Мойсею вручили таблички із заповідями на горі Синай, а в Книзі Повторення Закону пишеться, що все відбувалося на горі Хорив. Можливо, одна гора мала кілька назв, але це неможливо перевірити.

Також багато дослідників дотримуються думки про те, що гора Синай — це не одне місце, а поєднання безлічі міфів з усього Близького Сходу. Протягом століть ці історії передавали, редагували, зливалися з іншими і доповнювали, приховуючи їхній первісний контекст і зміст.

Нагадаємо, втрачений фрагмент перекладу Біблії віком 1750 років знайдено в бібліотеці Ватикану. Втрачений текст виявили за допомогою ультрафіолетової фотографії.