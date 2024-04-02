Ворота пекла існують: вчені знайшли споруди неоліту у вулканічних полях Саудівської Аравії (фото)

Під час археологічних досліджень вулканічних полів у Саудівській Аравії, вчені знайшли докази заселеності місцевості Харрат Хайбар. Вони вважають, що це місце, яке зараз є безплідною пустелею, могло колись бути значно комфортнішим для життя.

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У західній частині Саудівської Аравії лежить величезна територія, вкрита не лише піском і гравієм, а й давніми вулканічними полями, відомими як Хараат. Одне з таких полів, Харрат Хайбар, площею 14 000 квадратних кілометрів, розташоване приблизно за 137 кілометрів на північний схід від Аль-Мадіни (Медіни), пише Arkeonews.

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Попри безлюдний вигляд, є дані, що свідчать про те, що люди колись населяли цей регіон серед потоків лави, що робить його одним з найбільш малоймовірних місць на планеті, придатних для життя. Нещодавні відкриття виявили докази заселеності: споруди, вік яких сягає 9 000 років.

Окрім стін кам'яного віку, які назвали "Воротами пекла", археологи розкопали й інші незвичайні утворення, зокрема стіни у формі схожій на повітряного змія та круглі споруди, що отримали назви "бичачі очі" та "колесо" відповідно.

Фото: NASA

Дехто припускає, що такі споруди могли слугувати пастками для тварин. Хоча традиційно вважалося, що їх використовували для полювання, деякі дослідники тепер припускають, що вони можуть бути ранніми спробами одомашнення тварин, а не просто пастками.

Відкриття цих стародавніх споруд є відносно нещодавньою подією. Хоча місцеві бедуїнські племена здавна називали їх "витворами старих людей", лише завдяки сучасним технологіям, таким як супутникові знімки, археологи змогли ідентифікувати їх як залишки неолітичних спільнот.

Доктор Г'ю Томас з Університету Західної Австралії наголосив на важливості цих відкриттів для переосмислення нашого розуміння ранньої історії людства. Він зазначив, що в період неоліту ці посушливі ландшафти були набагато зеленішими і підтримували значні популяції людей і тварин.

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Попри велику кількість споруд, виявлених у районі Хайбар, їхнє точне призначення залишається невідомим. А проте величезна різноманітність і виняткова збереженість цих споруд роблять це місце унікальним центром археологічних досліджень.

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