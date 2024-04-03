Одна частина планети перейшла на темний бік: відкрито унікальну суперземлю

Дослідники кажуть, що вперше знайшли супер-Землю, яка повернута до своєї зірки лише одним боком.

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Приливне блокування — явище, яке досить поширене у Всесвіті. Для того, щоб розібратися в цьому явищі, досить подивитися на наш Місяць, який завжди повернутий одним боком до Землі. Це відбувається, тому що вісь обертання супутника навколо своєї осі і його обертання навколо Землі синхронізовані, пише IFLScience.

Планети також можуть виявитися заблокованими, коли обертаються занадто близько до своїх зірок. Тепер же дослідники кажуть, що виявили першу суперземлю, яка припливно заблокована своєю зіркою.

Знайдена суперземля відома як LHS 3844b, але її також називають Куа'куа, що означає "метелик" мовою народу брібрі. Зірку, навколо якої обертається Куа'куа, назвали Батсу. Екзопланета робить оберт навколо своєї зірки трохи менше ніж за 12 годин.

На відміну від Місяця, чий зворотний бік отримує сонячне світло щомісяця, одна півкуля Куа'куа завжди освітлена вдень, а на іншій панує темрява. Але деякі нюанси в цій історії залишаються незрозумілими. Наприклад, поверхневий нагрів планети.

Планета, перебуваючи від своєї зірки в такій близькості, мала б сильно нагріватися. Але моделювання показує, що спостережувана суперземля досить прохолодна.

Учені припускають, що вся справа в орбіті Куа'куа. Якби планета оберталася по орбіті Меркурія, з резонансом 3:2 — кожні два оберти Меркурія навколо Сонця він робить три оберти навколо своєї осі. Тоді Куа'куа була б набагато гарячішою.

Окрім цього, вчені припускають, що планета, яка у 2,3 раза перевищує об'єм Землі, можливо, не має атмосфери. Щоправда, деякі дослідники вважають, що атмосфера на планеті присутня, але залишається дуже тонкою.

Також деякі дані в спостереженнях можуть вказувати на присутність поруч іншої планети, яка могла б впливати на нагрівання Куа'куа.

Нагадаємо, виявлено нову суперземлю, яка може бути населеним світом. Ця кам'яниста планета, яка трохи більша за Землю, розташована на відстані 137 світлових років від нас.