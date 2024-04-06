Торгівельні мережі стародавнього світу: археологи знайшли артефакт віком 4 тис. років (фото)
Кальба слугувала воротами для сухопутних і морських торговельних шляхів протягом тисяч років. Нещодавно тут виявили артефакт, що свідчить про унікальне поєднання культурних впливів на південному сході Аравійського півострова.
У Кальбі, прибережному місці в Оманській затоці, археологи виявили печатку з м'якого каменю, якій приблизно 4000 років. Дослідження в цьому регіоні тривають з 2019 року і розкривають торговельні мережі, що простягалися від регіону Інду до Егейського моря, пише Arkeonews.
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Кальба, розташована в еміраті Шарджа, Об'єднані Арабські Емірати, залишалася заселеною протягом кількох століть, від ранньої бронзової доби до залізного віку, попри зміни в навколишньому середовищі, які з часом зробили її посушливішою.
Однією з ключових причин важливості Кальби стало її стратегічне розташування, що слугувало воротами для сухопутних і морських торговельних шляхів. Перехід через гори Хаджар сприяв торговельним зв'язкам з південно-східною частиною Аравійського півострова.
Нещодавні знахідки вказують на те, що Кальба була не лише процвітаючою громадою, але й центром складних ремесел та управління ресурсами. Виявлення печатки типу "затоки" ще більше підтверджує її роль у розгалуженій торговельній мережі.
Цей особливий тип печатки, що походить з регіону Ділмун і датується кінцем третього тисячоліття до нашої ери, зображує бика і, можливо, лева в атакуючій позиції. У той час як мотив бика нагадує печатки долини Інду, присутність мотиву лева є незвичною і нагадує мотиви, знайдені на циліндричних печатках Месопотамії. Це свідчить про унікальне поєднання культурних впливів на південному сході Аравійського півострова, виділяючи згуртованість цього давнього торговельного центру.Важливо
У майбутньому дослідники прагнуть глибше вивчити предмети та сировину, якими торгували через Кальбу, а також її роль у формуванні стародавніх торговельних мереж.
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