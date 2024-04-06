Торговые сети древнего мира: археологи нашли артефакт возрастом 4 тысячи лет (фото)

Кальба служила воротами для сухопутных и морских торговых путей на протяжении тысяч лет. Недавно здесь обнаружили артефакт, свидетельствующий об уникальном сочетании культурных влияний на юго-востоке Аравийского полуострова.

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В Кальби, прибрежном месте в Оманском заливе, археологи обнаружили печать из мягкого камня, которой примерно 4000 лет. Исследования в этом регионе продолжаются с 2019 года и раскрывают торговые сети, простиравшиеся от региона Инда до Эгейского моря, пишет Arkeonews.

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Кальба, расположенная в эмирате Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты, оставалась заселенной в течение нескольких веков, от раннего бронзового века до железного века, несмотря на изменения в окружающей среде, которые со временем сделали ее более засушливой.

Одной из ключевых причин важности Кальбы стало ее стратегическое расположение, служившее воротами для сухопутных и морских торговых путей. Переход через горы Хаджар способствовал торговым связям с юго-восточной частью Аравийского полуострова.

Фото: H. David-Cuny / Antiquity

Недавние находки указывают на то, что Кальба была не только процветающей общиной, но и центром сложных ремесел и управления ресурсами. Обнаружение печати типа "залива" еще больше подтверждает ее роль в разветвленной торговой сети.

Этот особый тип печати, происходящий из региона Дилмун и датируемый концом третьего тысячелетия до нашей эры, изображает быка и, возможно, льва в атакующей позиции. В то время как мотив быка напоминает печати долины Инда, присутствие мотива льва является необычным и напоминает мотивы, найденные на цилиндрических печатях Месопотамии. Это свидетельствует об уникальном сочетании культурных влияний на юго-востоке Аравийского полуострова, выделяя сплоченность этого древнего торгового центра.

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В будущем исследователи стремятся глубже изучить предметы и сырье, которыми торговали через Кальбу, а также ее роль в формировании древних торговых сетей.

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