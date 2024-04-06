На межі вимирання: у США знайшли мертву самку рідкісного північного кита

З 2016 року почастішали випадки загибелі китів на Східному узбережжі США через зіткнення з кораблями. Вчені б'ють на сполох, оскільки китів цього виду залишилося лише менш як 360 особин.

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У США розслідують інцидент у зв'язку з виявленням мертвого північного гладкого кита на узбережжі Вірджинії. Фахівці провели розтин тварини та з'ясували, що це була самка дитинчати, яка отримала "катастрофічні травми" від зіткнення з кораблем. Про це 4 квітня повідомили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA).

У публікації йдеться, що це черговий випадок виявлення мертвого північного гладкого кита, — виду китів, який перебуває на межі зникнення.

"За попередніми даними, кит отримав катастрофічні ушкодження: зміщення хребта і переломи всіх хребців у нижній частині спини. Ці дані відповідають тупій травмі, отриманій унаслідок удару судна перед смертю", — йдеться в повідомленні.

Тушу кита витягли на берег для розтину і визначили, що це самка кита, яка народила потомство цієї зими. За даними NOAA, її і молодого дитинчати не бачили відтоді, як його востаннє помітили з матір'ю біля острова Амелія, штат Флорида, у лютому 2024 року.

"Ми не очікуємо, що дитинча виживе без захисту і годування з боку матері", — прогнозують в агентстві.

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Зазначається, що з 2016 року вчені фіксують почастішання випадків загибелі китів на Східному узбережжі. Від штату Мен до Флориди загинуло понад 200 китів, і вчені вивчили близько половини випадків. Як з'ясувалося, близько 40% з них загинули через те, що їх збивали кораблі або заплуталися в канатах і сітках у воді.

Вчені б'ють на сполох, оскільки чисельність цього виду китів становить менш як 360 особин, з них близько 70 самок у репродуктивному віці.

"NOAA продовжує закликати моряків, які працюють уздовж Східного узбережжя США, знизити швидкість судна, зберігати пильність і повідомляти про будь-які випадки виявлення правих китів, а також про будь-які мертві, поранені кити або кити, що заплуталися", — закликають фахівці.

Раніше повідомлялося, що вченим вдалося з'ясувати, чим можна пояснити великі відмінності в розмірах серед китоподібних. Як виявилося, причина криється в активності певних ділянок генів.