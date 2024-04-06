На гране вымирания: в США нашли мертвую самку редкого северного кита

С 2016 года участились случаи гибели китов на Восточном побережье США из-за столкновений с кораблями. Ученые бьют тревогу, поскольку китов этого вида осталось всего менее 360 особей.

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В США расследуют инцидент в связи с обнаружением мертвого северного гладкого кита на побережье Вирджинии. Специалисты провели вскрытие животного и выяснили, что это была самка детеныша, которая получила "катастрофические травмы" от столкновения с кораблем. Об этом 4 апреля сообщили в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA).

В публикации говорится, что это очередной случай обнаружения мертвого северного гладкого кита, — вида китов, который находится на грани исчезновения.

"По предварительным данным, кит получил катастрофические повреждения: смещение позвоночника и переломы всех позвонков в нижней части спины. Эти данные соответствуют тупой травме, полученной в результате удара судна перед смертью", — говорится в сообщении.

Тушу кита вытащили на берег для вскрытия и определили, что это самка кита, которая родила потомство этой зимой. По данным NOAA, ее и молодого детеныша не видели с тех пор, как он в последний раз был замечен с матерью у острова Амелия, штат Флорида, в феврале 2024.

"Мы не ожидаем, что детеныш выживет без защиты и кормления со стороны матери", — прогнозируют в агентстве.

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Отмечается, что с 2016 года ученые фиксируют участившиеся случаи гибели китов на Восточном побережье. От штата Мэн до Флориды погибло более 200 китов, и ученые изучили около половины случаев. Как выяснилось, около 40% из них погибли из-за того, что их сбивали корабли или запутались в канатах и сетях в воде.

Ученые бьют тревогу, поскольку численность данного вида китов составляет менее 360 особей, из них около 70 самок в репродуктивном возрасте.

"NOAA продолжает призывать моряков, работающих вдоль Восточного побережья США, снизить скорость судна, сохранять бдительность и сообщать о любых случаях обнаружения правых китов, а также о любых мертвых, раненых или запутавшихся китах", — призывают специалисты.

Ранее сообщалось, что ученым удалось выяснить, чем можно объяснить большие различия в размерах среди китообразных. Как оказалось, причина кроется в активности определенных участков генов.