Не дивись угору. Десятки людей заявляють, що їхні очі "киплять" від сонячного затемнення

Частина тих, кому випав шанс спостерігати повне сонячне затемнення, заявили, що їхні очі буквально "киплять".

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У понеділок, 8 квітня, мільйони людей по всій Північній Америці мали шанс спостерігати за повним сонячним затемненням. Лікарі та представники NASA роками попереджають громадськість, що це слід робити лише з дотриманням належних запобіжних заходів, наприклад, у спеціальних окулярах або через тінь. Однак безліч людей просто не можуть встояти перед спокусою, так сталося і цього разу, пише Daily Mail.

У результаті десятки людей звернулися по медичну допомогу через те, що їхні очі "болять" і "киплять". Але чи так це небезпечно і наскільки? По-перше, варто розуміти, що біль в очах не завжди є гарантованим симптомом їхнього пошкодження.

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Людська сітківка розташована в задній частині ока і не має больових нервів, проте людина може відчувати дискомфорт, який є раннім попередженням про шкоду, завдану під час необережного спостереження сонячного затемнення.

За словами експертів NASA, насправді людська сітківка може бути пошкоджена ще до того, як ми здатні це усвідомити. У результаті, коли людина усвідомлює проблему, може бути занадто пізно, щоб врятувати зір.

За словами офтальмологів з Університету Джонса Гопкінса, однією з найуразливіших ділянок сітківки є невелика область — макула. Вона має вирішальне значення для розрізнення таких деталей, як письмовий текст. На жаль, навіть кілька секунд спостереження за сонцем під час затемнення можуть тимчасово або назавжди обпалити макулу.

Коли тканину сітківки зруйновано, вона не може регенерувати, а це призводить до незворотної втрати центрального зору. Офтальмологи попереджають, що ефект ушкодження макули насправді може бути несподіваним: людина може бачити власне обличчя порожнім у дзеркалі або більше не здатна розібрати надрукований тест.

Дослідження показали, що для руйнування сітківки людини потрібно близько 100 секунд впливу сонячного випромінювання. Однак учені попереджають, що час впливу може варіюватися залежно від інтенсивності сонця. Зокрема, на час впливу впливає час доби і географічне положення, а також початковий стан ока людини.

Експерти Американської академії офтальмології рекомендують людям звертати увагу не на біль в очах, а на візуальні симптоми протягом 4-6 годин після спостереження затемнення, і навіть наступного дня.

Основні симптоми пошкодження очей після спостереження сонячного затемнення:

головні болі;

нечіткість зору;

сліпа пляма в одному або обох очах;

незвичайні кольори;

зміна кольору;

чутливість очей;

зорові спотворення.

Хороші новини: навіть ці симптоми з часом можуть покращитися. За словами представника Американської академії офтальмології Сюзанни Медейрос, багато людей можуть відновитися за 3-6 місяців, проте деякі справді страждають від незворотної втрати зору у вигляді невеликої сліпої плями або спотворення.

За словами почесного професора Університету Ватерлоо в Канаді та провідного експерта з безпеки очей під час затемнення Ральфа Чоу, статистика свідчить про те, що половина людей з діагнозом "сліпота до затемнення" повністю відновлюють зір за пів року. Простими словами, більшості людей доведеться просто пережити цей період.

Деякі медики намагаються лікувати "сонячну ретинопатію" з використанням стероїдів, однак на сьогодні немає вагомих доказів того, що подібні методи ефективні. Протягом багатьох років офтальмологи пробували різні способи, фармакологічні та інші, щоб спробувати зменшити кількість ушкоджень і набряків, які вважаються основною причиною втрати зору. Але, за словами Чоу, більшість цих методів визнано неефективними.

Раніше Фокус писав про повне сонячне затемнення: астронавти NASA показали знімки з космосу.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.