Не смотри вверх. Десятки людей заявляют, что их глаза "кипят" от солнечного затмения

Часть тех, кому выпал шанс наблюдать полное солнечное затмение, заявили, что их глаза буквально "кипят".

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В понедельник, 8 апреля, миллионы людей по всей Северной Америки имели шанс наблюдать за полным солнечным затмением. Врачи и представители NASA годами предупреждают общественность, что это следует делать лишь с соблюдением надлежащих мер предосторожности, например, в специальных очках или через тени. Однако множество людей просто не могут устоять перед искушением, так произошло и в этот раз, пишет Daily Mail.

В результате десятки людей обратились за медицинской помощью из-за того, что их глаза "болят" и "кипят". Но так ли это опасно и насколько? Во-первых, стоит понимать, что боль в глазах не всегда является гарантированным симптомом их повреждения.

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Человеческая сетчатка расположена в задней части глаза и не имеет болевых нервов, однако человек может испытывать дискомфорт, который является ранним предупреждением о вреде, нанесенном во время неосторожного наблюдения солнечного затмения.

По словам экспертов NASA, на самом деле человеческая сетчатка может быть повреждена еще до того, как мы способны это осознать. В результате, когда человек осознает проблему, может быть слишком поздно, чтобы спасти зрение.

По словам офтальмологов из Университета Джонса Хопкинса, одной из наиболее уязвимых областей сетчатки является небольшая область — макула. Она имеет решающее значение для различения таких деталей, как письменный текст. Увы, даже несколько секунд наблюдения за солнцем во время затмения могут временно или навсегда обжечь макулу.

Когда ткань сетчатки разрушена, она не может регенерировать, а это приводит к необратимой потере центрального зрения. Офтальмологи предупреждают, что эффект повреждения макулы, на самом деле, может быть неожиданным: человек может видеть собственное лицо пустым в зеркале или больше не способен разобрать напечатанный тест.

Исследования показали, что для разрушения сетчатки человека требуется около 100 секунд воздействия солнечного излучения. Однако ученые предупреждают, что время воздействия может варьироваться в зависимости от интенсивности солнца. В том числе на время воздействия влияет время суток и географическое положение, а также изначальное состояние глаза человека.

Эксперты Американской академии офтальмологии рекомендуют людям обращать внимание не на боль в глазах, а на визуальные симптомы в течение 4-6 часов после наблюдения затмения, и даже на следующий день.

Основные симптомы повреждения глаз после наблюдения солнечного затмения:

головные боли;

нечеткость зрения;

слепое пятно в одном или обоих глазах;

необычные цвета;

изменение цвета;

чувствительность глаз;

зрительные искажения.

Хорошие новости: даже эти симптомы со временем могут улучшиться. По словам представителя Американской академии офтальмологии Сюзанны Медейрос, многие люди могут восстановиться через 3-6 месяцев, однако некоторые действительно страдают от необратимой потери зрения в виде небольшого слепого пятна или искажения.

По словам почетного профессора Университета Ватерлоо в Канаде и ведущего эксперта по безопасности глаз при затмении Ральфа Чоу, статистика свидетельствует о том, что половина людей с диагнозом "слепота к затмению" полностью восстанавливают зрение через полгода. Простыми словами, большинству людей придется просто пережить этот период.

Некоторые медики пытаются лечить "солнечную ретинопатию" с использованием стероидов, однако сегодня нет веских доказательств того, что подобные методы эффективны. На протяжении многих лет офтальмологи пробовали различные способы, фармакологические и другие, чтобы попытаться уменьшить количество повреждений и отеков, которые считаются основной причиной потери зрения. Но, по словам Чоу, большинство этих методов признаны неэффективными.

Ранее Фокус писал о полном солнечном затмении: астронавты NASA показали снимки из космоса.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.