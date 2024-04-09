Помер лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс: що відомо (відео)

Пресслужба Единбурзького університету повідомила про смерть Пітера Хіггса, який у 70 рр. минулого століття відкрив невідому елементарну частинку. Науковцю було 94 роки, деталі його смерті невідомі.

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Фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс помер на 94 році життя. Науковець теоретично довів існування елементарної частинки бозон Хіггса. Підтвердження її існування отримали через 50 років, завдяки роботі Великого адронного колайдера. Про подію розповіла пресслужба Единбурзького університету.

Допис пресслужби з'явився у мережі 9 квітня. У повідомленні лаконічно вказано, що не стало людини, яка передбачила появу бозона Хіггса на пів століття раніше, ніж це довели за допомогою апаратури. Крім наукової діяльності, фізик був "наставником та учителем", який навчав молодих науковців.

Про обставини смерті пресслужба університету не розповідає. Наводить слова скорботи, написані директор навчального закладу, професором сером Пітером Метісоном: Хіггс, на його думку, буде надихати не одне покоління науковців.

"Пітер Хіггс був видатною особистістю – справді талановитим ученим, чиє бачення та уява збагатили наші знання про світ, який нас оточує. Його новаторська робота надихнула тисячі вчених, і його спадщина продовжуватиме надихати багатьох майбутніх поколінь", — навели на порталі Единбурзького університету слова Метісона.

Помер Пітер Хіггс — деталі біографії

Пітер Вер Хіггс (Peter Higgs, або Пітер Гіґґс) — 94-річний британський вчений, почесний професор Единбурзького університету, який займався теоретичною фізикою. У 1964 році він запропонував теорію поля, яке пронизує Всесвіт. Завдяки цьому полю елементарні частинки мають масу. Також науковець обґрунтував існування досі невідомої частинки, при взаємодії з якою інші частинки отримують масу. Відкриття були названі іменем фізика — поле Хіггса та бозон Хіггса.

У 2012 році теорія знайшла підтвердження після низки експериментів на Великому адронному колайдеру. Саме тоді за допомогою спеціальної апаратури вчені помітили сліди частинки — бозона Хіггса.

У 2013 році Пітер Хіггс разом з колегою Франсуа Енглером отримав Нобелівську премію — за спільну роботу над бозоном та полем Хіггса. Відкриття, яке відзначили нагородою, називалось "механізм порушення електрослабкої симетрії за рахунок додаткового поля".

У мережі можна відшукати відео з елементарним поясненням відкриття бозона, якого у ЗМІ називали "частинкою Бога".

Зазначимо, після підтвердження теорії Хіггса два науковці запропонували переназвати елементарну частинку, існування якої він передбачив. Згідно з новою ідеєю, бозон Хіггса можуть перейменувати на "хіггсон".

Нагадуємо, у лютому 2024 році стало відомо про смерть 104-річного науковця Ентоні Епштейна, який відкрив вірус, який загрожує 90% людей. У березні не стало українського вченого, доктора фізико-математичних наук Ігоря Юхновського.