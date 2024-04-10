Вчені з Гарварду створили дивну метарідину: її властивості можна програмувати

На відміну від твердих метаматеріалів метарідини мають унікальні здібності.

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Учені з Гарвардського університету, США, створили нову незвичайну метарідину. Це рідина, властивості якої можна запрограмувати таким чином, щоб вони змінювалися. Це стосується стисливості матеріалу, прозорості та в'язкості, пише New Atlas.

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Більшість матеріалів отримують свої властивості завдяки створеним структурам, які складаються з невеликих компонентів. Форма, розмір і розташування цих компонентів дають їм змогу керувати електромагнітними хвилями, щоб покращувати такі речі, як звукоізоляція, генератори електрики або навіть плащі-невидимки. Вчені, які опублікували своє дослідження в журналі Nаture, вирішили застосувати цей принцип до рідин.

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За словами вчених, на відміну від твердих метаматеріалів, метарідини мають унікальну здатність текти й адаптуватися до форми ємності, в якій вони перебувають. Тому вчені хотіли створили метарідину, яка мала б і ці властивості, а також, щоб можна було програмувати її в'язкість, стисливість та оптичні властивості.

У цьому випадку невеликі компоненти метарідини являють собою наповнені повітрям еластомерні сфери шириною від 50 до 500 мікрон, які знаходяться в силіконовому маслі. Ці крихітні сфери змінюються під тиском і набувають знову своєї форми, коли тиск прибирають. Два різні стани змінюють властивості метарідини.

Коли сфери мають круглу форму, вони розсіюють світло, через що рідина виглядає непрозорою. Але під тиском, коли вони набувають форми півмісяця, вони діють як крихітні лінзи, фокусуючи світло і роблячи метарідину прозорою. Це означає, що вони можуть бути корисними як електронне чорнило, що змінює колір, кажуть учені.

Також учені використовували метарідину як гідравлічне середовище в роботизованому захопленні. Оскільки метарідина може автоматично реагувати на різний тиск, вона регулює силу захоплення, що дає змогу захоплювати різні об'єкти, не пошкоджуючи їх. Зазвичай гідравлічній системі, яка працює на воді або повітрі, потрібні датчики або зовнішні елементи управління, щоб регулювати силу захоплення залежно від об'єкта, який потрібно підняти.

За словами авторів дослідження, нова метарідина також може перемикатися між ньютонівськими та неньютонівськими рідинами. Коли сфери мають круглу форму, вони ньютонівські, тобто їхня в'язкість змінюється тільки з температурою, і вони схожі на воду, але коли вони стискаються, то стають неньютонівськими, тобто змінюють в'язкість і більше схожі на томатний соус.

Вчені вважають, що такі метарідини можуть мати різні застосування. Крім вищевказаних прикладів, можна ще створити амортизатори, що розсіюють енергію залежно від інтенсивності удару.

Тепер учені планують дослідити акустичні та термодинамічні властивості метарідини.

Як уже писав Фокус, автори недавнього дослідження вважають, що ШІ становить загрозу не тільки для людської цивілізації, а й для позаземних цивілізацій. Виходом з-під контролю ШІ вчені пояснюють той факт, чому ми досі не виявили інопланетян. Просто ШІ їх знищив.

Також Фокус писав про те, що помер лауреат Нобелівської премії Пітер Хіггс, який ще в 70-х роках минулого століття передбачив існування такої частинки, як бозон Хіггса. Її виявили тільки в 2012 році.