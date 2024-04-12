Підозріло схожі планети: вчені розповіли, де шукати "зелених чоловічків"

Дослідники знайшли новий спосіб пошуку інопланетного життя, який не спирається на біосигнатури.

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Автори нового дослідження припускають, що поруч розташовані планети, які виглядають дуже схожими, можуть бути ознакою інопланетного життя, що подорожує між зірками, пише New Scientist.

Астрономи, які займаються пошуком позаземного життя, сконцентровані на виявленні так званих "біосигнатур" — молекул, які виникають під час біологічних процесів. Також вчені шукають "техносигнатури" — штучне світло, яке створюють різного роду технології.

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Обидві ознаки засновані на припущенні, що інопланетне життя буде хоч трохи схоже на земне. Але через такий підхід ми можемо пропустити сигнали від форм життя, які не схожі на нас.

Науковиця з лабораторії комп'ютерних наук Sony Лана Сінапайен та її колега з Токійського технологічного інституту Гаррісон Сміт позначили нову можливу біосигнатуру. Вона не прив'язується до конкретних молекул, але шукає подібності між планетами в сусідніх зоряних системах. Така схожість вказуватиме на те, що ці планети могли бути колонізовані одним видом.

"Ми робимо вкрай мало припущень про те, який вигляд матиме це життя, тому що наука загалом не знає, який вигляд може мати життя за межами Землі", — каже Сміт.

Учені кажуть, що життя між планетами може поширюватися навмисно або випадково (панспермія, — ред.). Просунута цивілізація, найімовірніше, змінить навколишнє середовище планети, що називається тераформацією.

Дослідники змоделювали всесвіт, який складався з 1 тис. планет, де кожна з них оберталася навколо окремої зірки. Коли життя досягало іншої планети, воно тераформувало її.

Далі час у моделі перемотали вперед, щоб побачити, які статистичні закономірності можуть з'являтися між сусідніми групами планет. На основі цих даних було розроблено тест, який визначає, чи можуть сигнали від групи планет містити життя.

У дослідженні розглядається цікава комбінація двох ознак наявності інопланетного життя: панспермії та тераформації.

Нагадаємо, позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя.