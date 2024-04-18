Розвинуте суспільство: жителі острова Тихого океану будували міста задовго до прибуття європейців

Дослідники виявили стародавні руїни на острові Тонгатапу, які на 700 років старіші за попередні знахідки. Це відкриття стало свідченням того, що жителі Тонгатапу будували міста за унікальною технологією.

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Нещодавно давно археологи знайшли докази існування стародавнього міста на острові Тонгатапу, Тонга. Це відкриття кидає виклик попереднім уявленням про розвиток міст у південній частині Тихого океану, пише IFLScience.

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Використовуючи LiDAR-сканування, археологи з Австралійського національного університету склали карту ландшафту Тонгатапу, виявивши приховані поселення, які є набагато старішими, ніж вважалося раніше. Ці стародавні руїни свідчать про те, що урбанізація в регіоні почалася ще в 300 році нашої ери — на 700 років швидше.

Планування міста, що характеризується розгалуженою мережею доріг, укріплень, громадських споруд і тисячами земляних курганів, вказує на складну міську систему. Однією з примітних особливостей є наявність великих земляних насипів, які називаються sia heu lupe, і які, як вважають, побудовані для ловлі голубів — ексклюзивного спорту тонганських вождів.

Провідний дослідник Філіп Партон пояснив, що в міру розширення цих поселень вони пристосовувалися до потреб населення, що призвело до значних соціальних та економічних змін. Ця форма урбанізації, що отримала назву "урбанізація з низькою щільністю населення", кидає виклик уявленню про те, що до європейської колонізації на тихоокеанських островах не було складних суспільств.

Всупереч попереднім припущенням, знахідка в Тонгатапу свідчить про те, що мешканці тихоокеанських островів розвивали власні унікальні міські поселення, відмінні від компактних міст Європи. Партон зазначив, що це відкриття поглиблює наше розуміння ранніх тихоокеанських суспільств.

Використання технології LiDAR відіграло вирішальну роль у цьому відкритті, дозволивши археологам виявити приховані структури, які були приховані часом і природою. Подібні методи раніше виявили стародавні міста в тропічних лісах Амазонії.

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Партон наголосив, що це відкриття — лише верхівка айсберга, натякаючи на можливість нових відкриттів про ранні поселення Тихого океану в майбутньому.

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