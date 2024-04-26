Космічний телескоп NASA виявив загадкову планету-ізгой: вона вільно летить у космосі

Телескоп TESS, який шукає звичайні екзопланети, виявив свою першу планету-бродягу.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Astrophysical Journal, космічний телескоп TESS виявив свою першу вільно плаваючу планету або планету-бродягу. Такі дивні світи переміщаються космосом окремо від зірок, тобто вони не пов'язані з жодними зірками і досі вчені намагаються розгадати загадку їх походження, пише Universe Today.

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На сьогодні астрономи виявили вже понад 5 тисяч планет, розташованих за межами Сонячної системи. Але ці планети обертаються навколо своїх зірок. Тепер же астрономи, які використовують телескоп TESS для пошуку таких світів, зробили дивовижне відкриття — вони вперше виявили за допомогою цієї обсерваторії вільно плаваючу планету або планету-бродягу.

Об'єкт був виявлений за допомогою гравітаційного мікролінзування, коли планета пролітала на тлі зірки TIC-107150013, розташованої на відстані 10 світлових років від нас. Планета спотворила світло зірки, а тому вдалося її побачити. За словами вчених, це відкриття знаменує собою ще один крок на шляху розгадки таємниць, що оточують ці дивні світи, які вільно летять у космосі.

Такі дивні світи переміщаються космосом окремо від зірок, тобто вони не пов'язані з жодними зірками і досі вчені намагаються розгадати загадку їх походження Фото: планета-изгой

Ці загадкові об'єкти вільно подорожують у космосі, адже вони не пов'язані гравітацією з будь-якою зіркою. Їх походження викликає багато суперечок, але популярна теорія припускає, що вони були викинуті з батьківської зоряної системи під час формування або, можливо, пізніше через гравітаційну взаємодію між планетами. Учені вважають, що таких планет-бродяг має бути дуже багато в нашій галактиці, але досі лише невелику кількість таких світів вдалося виявити.

На сьогодні астрономи виявили вже понад 5 тисяч планет, розташованих за межами Сонячної системи. Але ці планети обертаються навколо своїх зірок. Тепер же астрономи, які використовують телескоп TESS для пошуку таких світів, зробили дивовижне відкриття — вони вперше виявили за допомогою цієї обсерваторії вільно плаваючу планету або планету-бродягу Фото: NASA

Деякі вчені вважають, що планети-бродяги з великою масою сформувалися окремо від зірок та їхніх планетних систем, а ті, що мають малу масу, таку, як у Землі, — були викинуті з планетної системи. Існує також теорія, що кількість планет, які вільно плавають, перевищує кількість світів, які пов'язані із зірками.

Виявити такі блукаючі серед зірок об'єкти дуже складно. Їхнє обмежене випромінювання, тобто відбиття світла, робить їх практично неможливими для спостереження.

Гравітаційне мікролінзування — це метод, заснований на спостереженні за проходженням планети-бродяги перед зіркою, а потім під дією гравітації світло від далекої зірки фокусується, що призводить до короткочасної зміни її яскравості в міру руху планети. На сьогодні за допомогою цього методу було виявлено тільки три планети-бродяги.

Космічний телескоп TESS був запущений у квітні 2018 року і, перебуваючи на орбіті, він сканує великі ділянки космосу, щоб відстежувати зміну яскравості десятків тисяч зірок.

Але астероїди в Сонячній системі, екзопланети, пов'язані із зірками, і навіть зоряні спалахи можуть давати хибні результати, але в астрономів є алгоритми, які допомагають ідентифікувати потенційні планети-бродяги.

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