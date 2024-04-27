Повернулися на століття назад: капсулу часу виявили під час знесення старої лікарні

Доволі рідкісну та цікаву знахідку, яка може містити в собі історичні документи та артефакти минулого століття, виявили під час рутинної роботи. Науковці оголосили, що розкриють капсулу 1 травня.

Related video

Під час знесення старої лікарні McLaren на Грінлоун-авеню в Лансінзі робочі натрапили на капсулу часу, закладену у фундамент однієї з найбільш ранніх будівель кампусу. Ця капсула, датована 1929 роком, ознаменувала початок епохи існування будівлі, в якій спочатку розташовувалася туберкульозна лікарня. Вміст капсули, вік якої становить майже сто років, буде розкрито на церемонії відкриття, запланованій на 1 травня у внутрішньому дворі McLaren Greater Lansing, пише WLNS.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ця капсула, датована 1929 роком, ознаменувала початок епохи існування будівлі Фото: McLaren Health Care

Свого часу, під час демонтажу старого відділення Маргарет Дженкс у McLaren Port Huron, було виявлено ще одну капсулу часу, датовану 1921 роком. Запечатана в порожнисту цеглу, ця капсула містила історичні документи, включно з міським статутом 1915 року, списком міських чиновників 1921 року, газетою Times Herald за той самий рік, а також записами про резолюцію щодо облігацій для будівництва відділення Маргарет Дженкс. Ці артефакти були представлені громадськості та персоналу лікарні, що дало змогу історикам детально вивчити період місцевої історії та громадянської гордості майже столітньої давності.

Розкриття цих капсул часу дає змогу зазирнути в минуле і слугує наочним нагадуванням про далекоглядність попередніх поколінь, які зберегли шматочки повсякденного життя для відкриттів нащадків. Капсули часу часто використовують як спосіб закарбувати і зберегти суть певної епохи, поміщаючи артефакти, що представляють події та культуру конкретного часу, в запечатані контейнери, які зазвичай відкривають через багато років.

Важливо

Знайшли під час зносу школи: які послання були заховані у 100-річній "капсулі часу" (фото)

Коли старі споруди поступляться місцем новим, ці капсули дадуть змогу зберегти спадщину та історії минулого цілими й неушкодженими. Можливість зберігати реліквії минулого і закарбувати моменти історії свідчать про ширшу цінність капсул часу для зв'язку різних поколінь через спільний досвід розкриття історії.

Раніше Фокус повідомляв, що на знімку 1930-х років помітили "мандрівника в часі" з мобільним телефоном. Чоловік на фото був одягнений так само, як і інші пішоходи, але уважні користувачі соцмереж вважають, що вони помітили в нього щось незвичайне для тієї епохи.