Вернулись на столетие назад: капсулу времени обнаружили во время сноса старой больницы

Довольно редкую и интересную находку, которая может содержать в себе исторические документы и артефакты прошлого века, обнаружили во время рутинной работы. Ученые объявили, что вскроют капсулу 1 мая.

Related video

Во время сноса старой больницы McLaren на Гринлоун-авеню в Лансинге рабочие наткнулись на капсулу времени, заложенную в фундамент одного из самых ранних строений кампуса. Эта капсула, датируемая 1929 годом, ознаменовала начало эпохи существования здания, в котором изначально располагалась туберкулезная больница. Содержимое капсулы, возраст которой составляет почти сто лет, будет раскрыто на церемонии открытия, запланированной на 1 мая во внутреннем дворе McLaren Greater Lansing, пишет WLNS.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Эта капсула, датируемая 1929 годом, ознаменовала начало эпохи существования здания Фото: McLaren Health Care

В свое время, в ходе демонтажа старого отделения Маргарет Дженкс в McLaren Port Huron, была обнаружена еще одна капсула времени, датируемая 1921 годом. Запечатанная в полый кирпич, эта капсула содержала исторические документы, включая городской устав 1915 года, список городских чиновников 1921 года, газету Times Herald за тот же год, а также записи о резолюции по облигациям для строительства отделения Маргарет Дженкс. Эти артефакты были представлены общественности и персоналу больницы, что позволило историкам подробно изучить период местной истории и гражданской гордости почти столетней давности.

Вскрытие этих капсул времени позволяет заглянуть в прошлое и служит наглядным напоминанием о дальновидности предыдущих поколений, сохранивших кусочки повседневной жизни для открытий потомков. Капсулы времени часто используются как способ запечатлеть и сохранить суть определенной эпохи, помещая артефакты, представляющие события и культуру конкретного времени, в запечатанные контейнеры, которые обычно открывают много лет спустя.

Важно

Нашли во время сноса школы: какие послания были спрятаны в 100-летней "капсуле времени" (фото)

Когда старые постройки уступят место новым, эти капсулы позволят сохранить наследие и истории прошлого в целости и сохранности. Возможность сохранять реликвии прошлого и запечатлеть моменты истории говорят о более широкой ценности капсул времени для связи разных поколений через совместный опыт раскрытия истории.

Ранее Фокус сообщал, что на снимке 1930-х годов заметили "путешественника во времени" с мобильным телефоном. Мужчина на фото был одет так же, как и другие пешеходы, но внимательные пользователи соцсетей считают, что они заметили у него нечто необычное для той эпохи.