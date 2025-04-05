Последний хранитель: студент открыл школьную капсулу времени в одиночестве (фото)

Студент Токийского университета стал героем соцсетей после того, как оказался единственным из 35 бывших одноклассников, кто сдержал обещание восьмилетней давности и пришел откопать "капсулу времени", зарытую в начальной школе.

Related video

Об этом пишет SCMP.

Японский студент второго курса Токийского университета стал неожиданным героем социальных сетей после того, как исполнил детское обещание, данное восемь лет назад. Молодой человек под ником @tungsten___W оказался единственным из 35 учеников начальной школы, кто пришел 22 марта к воротам родного учебного заведения, чтобы откопать капсулу времени, зарытую вместе с одноклассниками в 2017 году.

Студент рассказал, как в одиночестве ждал у школьной площадки в назначенное время. Никто из бывших одноклассников, включая классного руководителя, не пришел.

Студент поделился своей запиской-обещанием восьмилетней давности, подробно описав содержимое капсулы Фото: Weixin

История вызвала волну сочувствия и ностальгии среди японских пользователей сети. Комментаторы называли юношу "последним хранителем обещаний" и восхищались его преданностью, несмотря на разочарование.

"Еще печальнее то, что твое одиночество репостнули 13 тысяч раз", — написал один из пользователей.

Студент признался, что не стремился к славе и лишь надеялся, что его послание достигнет старых друзей. И это сработало: всего через два дня после публикации он получил отклик от двух бывших одноклассников, которые вспомнили о капсуле времени благодаря его записке и решили связаться с ним.

Издание отмечает, что эта трогательная история напомнила многим японцам о школьной традиции — закапывать письма в "капсулы времени" и спустя годы возвращаться за ними.

"Я тоже закопал такую капсулу после начальной школы, но уже почти забыл, где именно", — написал один человек.

Ранее Фокус сообщал, что девушка в детстве создала секретный код, который расшифровали спустя годы. 22-летняя Элли из Орегона случайно прославилась в соцсетях. Она попыталась расшифровать свой детский код, но у нее ничего не вышло.

Также стало известно, что шутник организовал "извержение" вулкана на Аляске. В 1974 году Оливер Бикар устроил один из самых знаменитых первоапрельских розыгрышей в истории, инсценировав извержение спящего вулкана Эджком. Шутка оказалась настолько эффектной, что ее вспоминают до сих пор.