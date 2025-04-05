Останній хранитель: студент відкрив шкільну капсулу часу на самоті (фото)

Студент Токійського університету став героєм соцмереж після того, як виявився єдиним із 35 колишніх однокласників, хто стримав обіцянку восьмирічної давності та прийшов відкопати "капсулу часу", зариту в початковій школі.

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Про це пише SCMP.

Японський студент другого курсу Токійського університету став несподіваним героєм соціальних мереж після того, як виконав дитячу обіцянку, дану вісім років тому. Молодий чоловік під ніком @tungsten___W виявився єдиним із 35 учнів початкової школи, хто прийшов 22 березня до воріт рідного навчального закладу, щоб відкопати капсулу часу, закопану разом з однокласниками 2017 року.

Студент розповів, як на самоті чекав біля шкільного майданчика в призначений час. Ніхто з колишніх однокласників, включно з класним керівником, не прийшов.

Студент поділився своєю запискою-обіцянкою восьмирічної давнини, детально описавши вміст капсули Фото: Weixin

Історія викликала хвилю співчуття та ностальгії серед японських користувачів мережі. Коментатори називали юнака "останнім хранителем обіцянок" і захоплювалися його відданістю, попри розчарування.

"Ще сумніше те, що твою самотність репостнули 13 тисяч разів", — написав один із користувачів.

Студент зізнався, що не прагнув слави і лише сподівався, що його послання досягне старих друзів. І це спрацювало: лише за два дні після публікації він отримав відгук від двох колишніх однокласників, які згадали про капсулу часу завдяки його записці та вирішили зв'язатися з ним.

Видання зазначає, що ця зворушлива історія нагадала багатьом японцям про шкільну традицію — закопувати листи в "капсули часу" і через роки повертатися за ними.

"Я теж закопав таку капсулу після початкової школи, але вже майже забув, де саме", — написав один чоловік.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина в дитинстві створила секретний код, який розшифрували через роки. 22-річна Еллі з Орегона випадково прославилася в соцмережах. Вона спробувала розшифрувати свій дитячий код, але у неї нічого не вийшло.

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