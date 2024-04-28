Телескоп Габбл вийшов із ладу вдруге за 5 місяців: у чому причина

Орбітальна обсерваторія припинила наукову діяльність через те, що один з її приладів знову почав давати неправильні свідчення.

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Уже вдруге за 5 місяців космічний телескоп Габбл переведено в безпечний режим роботи через одну й ту саму проблему. Хоча він не повністю вийшов з ладу, все ж припинив спостереження за космосом через збій в одному з гіроскопів обсерваторії. NASA займається вирішенням проблеми, пише Interesting Engineering.

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Знаменитий космічний телескоп Габбл знову почувається не дуже добре. Як повідомили в NASA, 23 квітня, обсерваторія перейшла в безпечний режим роботи через те, що один з її гіроскопів почав видавати неправильні свідчення. Таким чином тимчасово було припинено спостереження за космосом. Хоча вчені повідомляє, що загалом наукові прилади телескопа Габбл перебувають у стабільному стані. Але поки не буде вирішено проблему, наукову діяльність обсерваторії відновити не можна.

Загалом у телескопа Габбл залишилося три гіроскопи, які працюють, і подібний збій в одному з них уже виникав у листопаді минулого року. Через кілька тижнів після минулої події інженерам NASA вдалося відновити нормальну роботу телескопа. Тепер вони сподіваються, що їм вдасться зробити те саме. Найдивовижніше, що вийшов з ладу той самий гіроскоп, що й торік, який знову почав видавати помилкові дані.

Раніше телескоп Габбл мав 6 гіроскопів, але тепер у робочому стані залишилося тільки три. Ці прилади необхідні обсерваторії, адже вони використовуються для того, щоб Габбл міг спостерігати на потрібні йому об'єкти, тобто дивився в правильному напрямку. Хоча обсерваторія може працювати і з одним гіроскопом, все ж для підвищення ефективності роботи потрібно, щоб працювали всі три гіроскопи. Якщо один із цих приладів починає видавати неправильні показання, то телескоп автоматично переходить у безпечний режим роботи.

Найдивовижніше, що вийшов з ладу той самий гіроскоп, що й торік, який знову почав видавати помилкові дані Фото: NASA

Нові гіроскопи були встановлені на телескоп Габбл у 2009 році, адже з моменту запуску обсерваторії в 1990 році його початкові гіроскопи вийшли з ладу. Ні ці прилади зношуються, а тому виникають подібні проблеми.

Поки що точно не відомо, що саме призвело до збою в роботі одного з гіроскопів, але в NASA заявили, що шукають причини і спробують якомога швидше відновити нормальну роботу телескопа Габбл.

У NASA розглядають навіть можливість того, що їм доведеться зробити так, щоб Габбл використовував тільки один гіроскоп, а два інші залишаться резервними. У будь-якому разі вчені сподіваються, що телескоп Габбл продовжить свої спостереження за космосом у звичайному режимі найближчим часом і працюватиме ще щонайменше до кінця 2020-х років. Можливо, обсерваторія продовжить роботу і в наступному десятилітті.

За допомогою телескопа Габбл астрономи за 34 роки зробили дуже багато неймовірних відкриттів, які допомогли поліпшити розуміння устрою Всесвіту.

Нещодавно NASA опублікувало новий знімок телескопа Габбл, на якому зображена цікава планетарна туманність, що складається з двох частин, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що астрономи вивчили архівні дані телескопа Габбл і зробили дуже важливе відкриття. Вони виявили понад 1000 нових раніше невідомих астероїдів у Сонячній системі.