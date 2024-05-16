Гендерна (не)рівність: нове дослідження знову породило сумніви, чи полювали стародавні жінки

У 2023 році команда науковців виявила, що у стародавніх спільнотах жінки брали активну участь у полюваннях, зокрема й на велику дичину. Проте вчені вказують на важливі невідповідності, які викривляють результати цього дослідження.

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Останніми роками зростає інтерес до переоцінки гендерної динаміки в давніх мисливсько-збиральницьких суспільствах і деякі дослідження вказують на те, що жінки брали активну участь у полюваннях. Проте нове дослідження вказує на невідповідності таких тверджень, пише IFLScience.

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У дослідженні, проведеному минулого року, проаналізували 63 сучасні суспільства, що займаються збиральництвом у всьому світі, включаючи корінні громади на різних континентах. Його результати вражають: жінки брали активну участь у полюванні приблизно у 79 відсотках цих суспільств. Ба більше, в суспільствах, де полювання вважалося основним засобом існування, жінки брали участь у мисливській діяльності завжди.

Однак наступне дослідження поставило під сумнів висновки, зроблені на основі попереднього. Це нове дослідження, намагаючись повторити попередні висновки, прийшло до кардинально іншого результату, припускаючи, що жінки-мисливиці були радше винятком, ніж поширеним явищем.

Критики дослідження 2023 року стверджують, що воно страждає на методологічні недоліки та упередженість вибірки. Вчені вказують, що дані, використані раніше, вибірково зосереджені на випадках, коли мисливська діяльність чітко задокументована. А це зі свого боку потенційно спотворювало результати. Крім того, вони виявили численні помилки в аналізі даних, які могли поставити під сумнів достовірність висновків.

Автори останнього дослідження, спираючись на свій досвід роботи в мисливсько-збиральницьких суспільствах, наголошують, що гендерний розподіл праці в цих спільнотах насправді присутній. Хоча відомі випадки полювання жінок, проте вчені стверджують, що полюванням займаються переважно чоловіки.

Водночас дослідники застерігають від надмірного спрощення ролей чоловіків і жінок у давніх суспільствах. Інші дослідження припускають, що жінки могли відігравати значну роль у полюванні на велику дичину в доісторичних культурах, про що свідчать поховання жінок з мисливським знаряддям.

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Як розповіли дослідники, важливо постійно досліджувати минуле, однак потрібно бути обережними, щоб сучасні реалії чи спосіб життя не впливали на наші висновки.

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