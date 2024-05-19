Винен стародавній равлик. Чому на національних прапорах немає фіолетового кольору (фото)

Дослідники розповіли, чому більшість національних прапорів, як правило, обмежуються червоним, білим і синім.

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Деякі національні прапори можуть здатися надзвичайно яскравими, однак насправді більшість із них не сильно відходять від червоного, білого та синього. Але є й винятки: наприклад, є колір, який ми майже ніколи не зустрінемо на чиємусь національному прапорі, і на те є вагома й давня причина, пише Daily Mail.

У новому відео на своїй сторінці в TikTok радіоведучий Дін Джексон розповів про те, чому за стільки років майже жодна країна у світі не використовувала фіолетовий на своєму прапорі. Статистика свідчить про те, що зі 195 країн світу лише 3 мають на своїх прапорах фіолетовий колір, і то дуже малу його кількість. Цікаво, що жодна країна у світі насправді не використовує фіолетовий колір як основу для свого прапора та навіть не має на ньому фіолетової панелі.

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Відсутність фіолетового кольору на національних прапорах зовсім не випадкова, цьому є дивне пояснення, яке походить від стародавнього світу й непомірної ціни рідкісного морського равлика. Річ у тім, що більшість прапорів країн насправді були створені кілька століть тому, а єдиним способом отримання пурпурового барвника в стародавні часи було подрібнення морських равликів.

Фіолетовий колір є лише на двох прапорах сучасних країн Фото: TikTok

Дослідження показують, що до середини 19 століття єдиним відомим нам способом отримання пурпурного пігменту було використання слизу рідкісного морського равлика мурекса (Murex). Ці хижі морські равлики мешкають тільки в Східному Середземномор'ї та біля атлантичного узбережжя Марокко.

У ті часи барвник був відомий як "тирський пурпур", названий так на честь міста Тир, розташованого тоді на території сучасного Лівану. Історики з'ясували, що саме з цього міста фінікійські торговці контролювали потік барвника.

Мисливці заманювали хижих равликів у пастки з наживкою або збирали молюсків вручну. Далі їхні слизові залози акуратно розрізали невеликим ножем. Дослідники з'ясували, що для виробництва всього одного грама барвника було потрібно близько 10 000 равликів. Попри те, що основний інгредієнт тирських барвників був широко відомий, проте виробники зберігали рецепти своїх барвників у секреті.

Усе це разом зробило фіолетовий барвник одним із найцінніших у всьому світі — фактично ціна одного грама пурпурного барвника коштує більше, ніж його вага в золоті. Дослідники також виявили, що асоціація фіолетового барвника з багатством і владою фактично зробила його природним вибором кольору королівських родин у всьому стародавньому світі.

Під час археологічних розкопок по всьому Середземномор'ю було знайдено мільярди черепашок хижих морських равликів, проте сам тирський барвник уперше був знайдений у Великій Британії зовсім недавно. Фрагмент барвника розміром із м'ячик для пінг-понгу було виявлено в руїнах римської лазні — припускають, що це місце датоване 200 роком до нашої ери.

Домініка — один із двох прапорів, на яких використовується фіолетовий колір: фіолетовий папуга сіссеру Фото: Alamy

Так виготовлення навіть одного прапора обійшлося б країнам надто дорого та фактично було непідйомним, якщо говорити в розрізі прапорів для всієї країни. Сьогодні існують дешевші альтернативи для виробництва фіолетового барвника, однак лише дві країни вирішили додати фіолетовий на свої прапори: Домініка та Нікарагуа. Обидва сучасні прапори з фіолетовим кольором були прийняті відносно недавно.

Нікарагуа — друга країна, яка включила у свій прапор фіолетовий колір із невеликою кількістю веселки на гербі Фото: Wikipedia

Історично прапор Другої Іспанської республіки також мав велику фіолетову панель, але її використовували тільки між 1931 і 1971 роками.

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