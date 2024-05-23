Астроном-аматор знайшов 5 нових галактик: чому з ними пов'язана велика проблема (фото)

Усі виявлені об'єкти є дуже тьмяними карликовими галактиками, розташованими на відстані 11,5 млн світлових років від нас.

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Астроном-аматор з Італії виявив п'ять нових карликових галактик, які обертаються навколо далекої спіральної галактики, однієї з найбільших серед відомих. Цього астронома звуть Джузеппе Донатіелло і п'ять карликових галактик тепер називаються Донатіелло V, Донатіелло VI, Донатіелло VII, Донатіелло VIII і Донатіелло IX. Таким чином ім'я астронома-аматора носять уже 9 галактик, які він виявив на сьогоднішній день. Виявлені галактики є супутниками спіральної галактики NGC 253 і є дуже цікавими об'єктами в багатьох відношеннях. Результати дослідження опубліковані на сервері препринтів arXiv, пише Space.

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Мало того, що подібні ультратьмяні маленькі галактики перебувають на відстані 11,5 млн світлових років від Землі і їх важко виявити, вони також можуть допомогти астрономам вивчати найстаріші зірки в нашому Всесвіті, аналізувати природу та розподіл темної матерії. і, можливо, навіть вплинуть на сучасні моделі космології.

У Чумацького Шляху також є свої карликові галактики-супутники і наразі відомо про 60 таких об'єктів. Такі галактики можуть надати інформацію про динаміку темної матерії. Великі галактики повинні розташовуватися в центрі гало темної матерії. На думку космологів, ці гало сформувалися першими, діючи як гравітаційний колодязь для нейтрального газу під час зародження найперших зірок, створивши перші галактики, каже Данатіелло.

Галактика NGC 253 та її супутники Фото: space.com

Але коли справа стосується галактик-супутників, виникає певна загадка. Це пов'язано з моделлю космології, відомою як модель Лямбда-CDM, в основі якої лежить наявність холодної темної матерії. Згідно з цією моделлю, навколо Чумацького Шляху та інших великих галактик повинні існувати тисячі галактик-супутників. Але їх не вдалося досі виявити. Це називається проблема дефіциту карликових галактик.

Ця проблема змусила вчених замислитися над питанням, чи дійсно модель Лямбда-CDM може передбачити, що темна матерія діє як каркас для формування найбільших структур у Всесвіті, але руйнується під час дослідження космосу в менших масштабах.

Галактика NGC 253 Фото: Wikipedia

Вивчення карликових галактик життєво важливе для розуміння галактичної еволюції, оскільки це дає змогу зрозуміти процеси, які дають змогу рости великим галактикам.

Щоб з'ясувати, чи може модель Лямбда-CDM потребувати перегляду, чи необхідно активізувати зусилля з пошуку карликових галактик навколо більших галактик, Донатіелло і його команда звернулися до архівних даних, зібраних наземними телескопами.

У результаті було виявлено 5 нових галактик, які є супутниками NGC 253. Вчені в результаті виявили більше галактик-супутників, тим самим наблизивши картину цього регіону до прогнозів моделі Лямбда-CDM, але були і сюрпризи. Виявилося, що розподіл карликових галактик навколо NGC 253 здається однобоким: на одному боці спіральної галактики розташовано більше карликових галактик, ніж на іншому.

Донатіелло вважає, що причина цього може бути пов'язана з тим фактом, що галактики-супутники є частиною галактичної нитки, майже ідеально суміщеної зі скупченням Діви, великим скупченням галактик, центр якого розташовано на відстані близько 54 млн світлових років від нас.

Астроном вважає також, що, можливо, причина у відсутності галактик-супутників криється в тому, що більшість із них або майже всі були поглинені більшими галактиками.

Як уже писав Фокус, вчені виявили джерело магнітного поля Сонця. Автори дослідження також виявили дивний зв'язок між магнітним полем Сонця і живленням чорних дір.