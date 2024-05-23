Астроном-любитель нашел 5 новых галактик: почему с ними связана большая проблема (фото)

Все обнаруженные объекты являются очень тусклыми карликовыми галактиками, расположенными на расстоянии 11,5 млн световых лет от нас.

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Астроном-любитель из Италии обнаружил пять новых карликовых галактик, которые вращаются вокруг далекой спиральной галактики, одной их самых больших среди известных. Этого астронома зовут Джузеппе Донатиелло и пять карликовых галактик теперь называются Донатиелло V, Донатиелло VI, Донатиелло VII, Донатиелло VIII и Донатиелло IX. Таким образом имя астронома-любителя носят уже 9 галактик, которые он обнаружил на сегодняшний день. Обнаруженные галактики являются спутниками спиральной галактики NGC 253 и являются очень интересными объектами во многих отношениях. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

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Мало того, что подобные ультратусклые маленькие галактики находятся на расстоянии 11,5 млн световых лет от Земли и трудно обнаружить, они также могут помочь астрономам изучать самые старые звезды в нашей Вселенной, анализировать природу и распределение темной материи. и, возможно, даже повлияют на современные модели космологии.

У Млечного Пути также есть свои карликовые галактики-спутники и в настоящее время известно о 60 таких объектах. Такие галактики могут предоставить информацию о динамике темной материи.Крупные галактики должны располагаться в центре гало темной материи. По мнению космологов, эти гало сформировались первыми, действуя как гравитационный колодец для нейтрального газа при зарождении самых первых звезд, создав первые галактики, говорит Данатиелло.

Галактика NGC 253 и ее спутники Фото: space.com

Но когда дело касается галактик-спутников, возникает некоторая загадка. Это связано с моделью космологии, известной как модель Лямбда-CDM, в основе которой лежит наличие холодной темной материи. Согласно этой модели,вокруг Млечного Пути и других крупных галактик должны существовать тысячи галактик-спутников. Но их не удалось до сих обнаружить. Это называется проблема дефицита карликовых галактик.

Эта проблема заставила ученых задаться вопросом, действительно ли модель Лямбда-CDM может предсказать, что темная материя действует как каркас для формирования крупнейших структур во Вселенной, но разрушается при исследовании космоса в меньших масштабах.

Галактика NGC 253 Фото: Wikipedia

Изучение карликовых галактик жизненно важно для понимания галактической эволюции, поскольку это позволяет понять процессы, которые позволяют расти крупным галактикам.

Чтобы выяснить, может ли модель Лямбда-CDM нуждаться в пересмотре или необходимо активизировать усилия по поиску карликовых галактик вокруг более крупных галактик, Донатиелло и его команда обратились к архивным данным, собранным наземными телескопами.

В результате было обнаружено 5 новых галактик, которые являются спутниками NGC 253. Ученые в результате обнаружили больше галактик-спутников, тем самым приблизив картину этого региона к предсказаниям модели Лямбда-CDM, но были и сюрпризы. Оказалось, что распределение карликовых галактик вокруг NGC 253 кажется однобоким: на одной стороне спиральной галактики расположено больше карликовых галактик, чем на другой.

Донатиелло считает, что причина этого может быть связана с тем фактом, что галактики-спутники являются частью галактической нити, почти идеально совмещенной со скоплением Девы, большим скоплением галактик, центр которого расположен на расстоянии около 54 млн световых лет от нас.

Астроном считает также, что возможно причина в отсутствии галактик-спутников кроется в том, что большинство из них или почти все были поглощены более крупными галактиками.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили источник магнитного поля Солнца. Авторы исследования также обнаружили странную связь между магнитным полем Солнца и питанием черных дыр.