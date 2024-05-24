Дуже неспокійний сезон: цього року на світ обрушиться вдвічі більше сильних ураганів

Дослідники попереджають, що нинішній сезон ураганів стане "незвичайним" — очікується до семи особливо великих ураганів.

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Нещодавнє послаблення погодних умов Ель-Ніньйо і ймовірний перехід до умов Ла-Нінья пізніше цього року створює більш сприятливі атмосферні умови для штормів в Атлантиці. У результаті вчені попередили, що цей сезон, імовірно, стане "незвичайним" за силою і кількістю ураганів, які обрушаться на світ, пише BBC.

Згідно з даними Метеорологічного агентства США NOAA, цьогоріч, у період з червня по листопад, в Атлантиці очікується до 14 ураганів першої категорії й вище. З них до семи ураганів, імовірно, досягнуть третьої категорії та вище, що вдвічі більше, ніж зазвичай — як правило, за сезон відбувається до трьох сильних ураганів.

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Частково в цьому винні рекордно високі температури поверхні моря, а також зміна регіональних погодних умов. Зазначимо, що немає жодних доказів того, що зміна клімату призводить до збільшення кількості ураганів, учені вже довели, що вона збільшує їхню інтенсивність і призводить до збільшення кількості опадів.

За словами адміністратора NOAA Ріка Спінрада, цей сезон ураганів "обіцяє бути екстраординарним". Водночас за словами вчених, інтенсивність ураганів у центральному регіоні Тихого океану, де у свої права вступає Ла-Нінья, ймовірно, знизиться.

У середньому в Атлантичному басейні, що включає Атлантичний океан, Карибське море і Мексиканську затоку, щороку відбувається до 14 ураганів, з них 7 ураганів, а 3 — сильні. Відомо, що тропічні шторми перетворюються на урагани, коли досягають пікової тривалої швидкості вітру в 119 км/год.

Дані NOAA свідчать про те, що цього року очікується від 17 до 25 названих тропічних штормів, з яких від 8 до 13 можуть стати ураганами, а від 4 до 7 — сильними. До слова, найбільша кількість великих ураганів за сезон в Атлантиці спостерігалася 2005 і 2020 року — 7 великих ураганів. Передбачається, що показники нинішнього сезону можуть наблизитися до цих показників.

Точні причини виникнення окремих штормів надзвичайно складно визначити, однак за нинішнім прогнозом стоять два чинники. По-перше, найближчим часом у Тихому океані відбудеться перехід від тепліших умов Ель-Ніньйо до прохолодніших Ла-Нінья, що може посилити шторми. По-друге, температура поверхні океану сьогодні значно вища, ніж у середньому в регіоні розвитку ураганів у тропічній Атлантиці.

Що тепліші води океану, то більше енергії вони дають для зростання штормів у міру їхнього руху на захід. Таким чином, за словами директора Національної метеорологічної служби США Кена Грема, сьогодні існують усі умови для розвитку інтенсивного сезону ураганів.

Раніше вчені провели дослідження інтенсивності штормів і дійшли висновку, що нам може знадобитися введення нової категорії ураганів — шостої категорії. За словами провідного автора дослідження, старшого наукового співробітника Берклі Майкла Венера, потепління поверхні океану і зміна клімату впливають на інтенсивність штормів, і людству варто бути готовими до того, що воно посилиться.

Раніше Фокус писав про те, що на Землю обрушаться екстремальні шторми, що розвиваються за найгіршим сценарієм.