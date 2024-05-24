Очень неспокойный сезон: в этом году на мир обрушится вдвое больше сильных ураганов

Исследователи предупреждают, что нынешний сезон ураганов станет "необычным" — ожидается до семи особо крупных ураганов.

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Недавнее ослабление погодных условий Эль-Ниньо и вероятный переход к условиям Ла-Нинья позднее в этом году создает более благоприятные атмосферные условия для штормов в Атлантике. В результате ученые предупредили, что этот сезон, вероятно, станет "необычным" по силе и количеству ураганов, которые обрушатся на мир, пишет BBC.

Согласно данным Метеорологического агентства США NOAA, в этом году, в период с июня по ноябрь, в Атлантике ожидается до 14 ураганов первой категории и выше. Из них до семи ураганов, вероятно, достигнут третьей категории и выше, что вдвое больше обычного — как правило, за сезон происходит до трех сильных ураганов.

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Частично в этом виноваты рекордно высокие температуры поверхности моря, а также изменение региональных погодных условий. Отметим, что нет никаких доказательств того, что изменение климата приводит к увеличению количества ураганов, ученые уже доказали, что оно увеличивает их интенсивность и приводит к увеличению количества осадков.

По словам администратора NOAA Рика Спинрада, этот сезон ураганов "обещает быть экстраординарным". В то же время, по словам ученых, интенсивность ураганов в центральном регионе Тихого океана, где в свои права вступает Ла-Нинья, вероятно, снизится.

В среднем в Атлантическом бассейне, включающем Атлантический океан, Карибское море и Мексиканский залив, ежегодно происходит до 14 ураганов, из них 7 ураганов, а 3 — сильные. Известно, что тропические штормы превращаются в ураганы, когда достигают пиковой продолжительной скорости ветра в 119 км/час.

Данные NOAA свидетельствуют о том, что в этом году ожидается от 17 до 25 названых тропических штормов, из которых от 8 до 13 могут стать ураганами, а от 4 до 7 — сильными. К слову, наибольшее количество крупных ураганов за сезон в Атлантике наблюдалось в 2005 и 2020 году — 7 крупных ураганов. Предполагается, что показатели нынешнего сезона могут приблизиться к этим показателям.

Точные причины возникновения отдельных штормов чрезвычайно сложно определить, однако за нынешним прогнозом стоят два фактора. Во-первых, в ближайшее время в Тихом океане произойдет переход от более теплых условий Эль-Ниньо к более прохладным Ла-Нинья, что может усилить штормы. Во-вторых, температура поверхности океана сегодня значительно выше, чем в среднем в регионе развития ураганов в тропической Атлантике.

Чем теплее воды океана, тем больше энергии они дают для роста штормов по мере их движения на запад. Таким образом, по словам директора Национальной метеорологической службы США Кена Грэма, сегодня существуют все условия для развития интенсивного сезона ураганов.

Ранее ученые провели исследование интенсивности штормов и пришли к выводу, что нам может потребоваться введение новой категории ураганов — шестой категории. По словам ведущего автора исследования, старшего научного сотрудника Беркли Майкла Венера, потепление поверхности океана и изменение климата влияют на интенсивность штормов и человечеству стоит быть готовыми к тому, что оно усилится.

Ранее Фокус писал о том, что на Землю обрушатся экстремальные штормы, развивающиеся по наихудшему сценарию.