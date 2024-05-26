Параду планет у червні не буде: що насправді можна побачити із Землі

Незважаючи на те, що деякі люди, можливо, очікують побачити вирівнювання шести планет 3 червня, добре видно буде тільки дві.

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У досвітні години, у понеділок, 3 червня, як уже раніше писав Фокус, має відбутися так званий парад планет. Це астрономічне явище насправді називається вирівнювання планет. Тобто вночі мають стати в один ряд шість планет Сонячної системи: Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. І цю подію, як передбачалося, можна побачити неозброєним оком. Але насправді більшість із цих планет побачити буде неможливо, пише Space.

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За словами Джо Рао з Планетарію Гейдена, Нью Йорк, США, побачити всі планети під час так званого параду планет 3 червня буде дуже проблематично. Астроном каже, що за фактом неозброєним оком можна буде побачити тільки дві планети.

Наприклад, Меркурій і Юпітер перебуватимуть дуже близько до положення Сонця на небі і тому, ймовірно, будуть замасковані яскравим сяйвом зірки. Можливо, за допомогою бінокля їх мигцем і можна буде побачити, але вони перебуватимуть дуже низько над горизонтом на сході.

Щоб побачити Уран, знадобитися або дуже хороший бінокль, або телескоп, і то, якщо небо буде абсолютно темним. І його також закриватиме світло Сонця. Щодо Нептуна, найвіддаленішої планети Сонячної системи, то цей світ буде ще більш тьмяним, ніж Уран, а тому його також не можна буде побачити неозброєним оком. Тобто чотири з шести планет будуть або занадто тьмяними, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, або замасковані відблисками висхідного Сонця.

Чотири з шести планет будуть або занадто тьмяними, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, або замасковані відблисками висхідного Сонця Фото: ScienceAlert

Проте неозброєним оком можна буде побачити Марс і Сатурн, хоча і вони будуть не дуже яскравими в досвітні години. І їх можна спостерігати приблизно за годину до сходу Сонця. Ці планети виглядатимуть як яскраві зірки, що сяють праворуч від частково освітленого світлом Сонця Місяця.

Водночас саме астрономічне явище, відоме як вирівнювання планет, все ж відбудеться. Тобто всі шість планет перебуватимуть приблизно на одній лінії в нічному небі. Але це не буде той парад планет, який, можливо, очікують побачити деякі люди неозброєним оком, що складається з шести планет. За словами Рао, це точно буде не найбільш разюча подія в нічному небі.

Як уже писав Фокус, вчені з NASA створили новий надміцний і жаростійкий металевий сплав, який, як передбачається, змінить космічну галузь.

Також Фокус писав про те, що астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб змогли побачити, як народжуються найперші галактики у Всесвіті. До цього були лише теоретичні передбачення цього процесу, але ніколи вчені не бачили його безпосередньо.