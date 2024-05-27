Новий світовий рекорд: робот зібрав кубик Рубіка в 10 разів швидше за людину-рекордсмена (відео)

Робот зміг зібрати знамениту головоломку за вражаючі 0,305 секунди.

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Створений японською компанією Mitsubishi Electric Corporation робот встановив новий світовий рекорд, коли зміг зібрати знаменитий кубик Рубіка дуже швидко. Для цього йому знадобилося всього 0,305 секунди. Для порівняння в середньому людина моргає зі швидкістю від 0,1 до 0,3 секунди. Нове досягнення в 10 разів перевищує рекорд, встановлений людиною-рекордсменом зі збирання кубика Рубіка, пише Daily Mail.

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Винайдений у 70-х роках минулого століття кубик Рубіка є однією з найвідоміших головоломок у світі. Минулого року, як уже писав Фокус, було встановлено світовий рекорд зі збирання кубика Рубіка людиною на швидкість. Тоді головоломка була зібрана за 3,13 секунди.

Фото: Daily Mail

Але інженери компанії Mitsubishi Electric Corporation створили робота, який зміг зібрати кубик Рубіка в 10 разів швидше — всього за 0,305 секунди. Таким чином це досягнення потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

Японські вчені за допомогою свого робота побили попередній рекорд із найшвидшого збирання обертового кубика Рубіка роботом. Ще у 2009 році інший робот зміг зробити це за 1 хвилину і 4 секунди. У 2016 році робот зібрав головоломку за 0,38 секунди.

За словами японських інженерів, вони були впевнені, що двигун їхнього робота набагато кращий, а тому він здатний встановити новий рекорд. Вчені використовували технології, спочатку розроблені для швидкого і точного позиціонування проводів у двигунах електроприладів, таких як кондиціонери. Робот оснащений набором двигунів, які працюють у поєднанні один з одним, переміщаючи куб із блискавичною швидкістю.

Фото: Daily Mail

Але в процесі тестування робота японські інженери зіткнулися з несподіваною проблемою. Річ у тім, що куб насилу встигав за швидкістю робота. Під час першої спроби встановлення рекорду куб-головоломка застряг. Тому вченим довелося провести нове налаштування робота, щоб вирішити цю проблему. З другої спроби роботу вдалося встановити новий світовий рекорд зі збирання кубика Рубіка.

Нагадуємо, що американські вчені створили новий дуже міцний матеріал, який являє собою сплав різних металів і може витримати температуру в 1100 градусів Цельсія. Вчені вважають, що за допомогою цього матеріалу можна створювати набагато кращі корпуси для космічних кораблів, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що в нашій планеті замкнена сила потужніша за саму гравітацію. Всесвіт багатий на явища неймовірної сили, парадоксально непомітні неозброєному оку людини. Саме одне таке явище замкнене всередині Землі, непомітно впливаючи на кожен нюанс нашого життя.