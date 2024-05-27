Дресировані мурахи: кофеїн допоміг комахам вчитися швидше та краще

Дослідники припускають, що препарат робить процес навчання ефективнішим.

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Мурахи, які пили розчин із кофеїном, могли знаходити солодкі ласощі швидше, ніж їхні побратими, які не отримували кофеїн. Вчені припускають, що препарат може покращувати процес навчання, пише New Scientist.

Дослідження проводилося з аргентинськими мурахами (Linepithema humile). Для комах було створено спеціальну арену, де знаходилися краплі солодкого розчину, щоб мурахи могли їх знаходити. Деякі краплі розчину не містили кофеїн, в інших був низький, помірний і високий вміст препарату.

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"Ми вивчили їхній шлях і те, наскільки швидко вони знаходили джерело їжі, щоб оцінити, чи справді кофеїн покращує їхнє навчання", — каже Енріке Галанте з Регенсбурзького університету в Німеччині.

Загалом в експерименті взяли участь 142 мурахи, і кожній було дано по 4 спроби відшукати частування.

Мурахи, які отримували низькі або помірні дози кофеїну, з кожним випробуванням обирали пряміший шлях до солодкого частування, що дає змогу припустити, що вони успішно запам'ятали місцезнаходження нагороди.

Мурахи без кофеїну вибрали більш звивисті шляхи, які з часом не покращилися. Галанте підкреслює, що йдеться не про те, щоб змусити мурашок рухатися швидше, а про те, щоб зробити їх ефективнішими: кофеїн не впливав на швидкість мурашок, але зменшував кількість поворотів, які вони робили, щоб дістатися до місця.

Також учені з'ясували, що більше кофеїну не завжди означає краще. Мурахи, які випивали найнижчу дозу — 25 частин на мільйон (ppm), що відповідає рівню кофеїну в деяких рослинах, поліпшили час пошуку на 28%. Мурахи з дозою 250 частин на мільйон (близьку до енергетичного напою), скоротили час пошуку ще на 38%. Але доза кофеїну у 2000 частин на мільйон виявилася фатальною для мурах.

Оскільки аргентинські мурахи є широко поширеним і дорогим інвазивним видом, Галанте каже, що ця робота може допомогти в боротьбі з ними. Його команда наразі тестує приманки з додаванням кофеїну в польових умовах в Іспанії, сподіваючись, що препарат підвищить здатність мурашок запам'ятовувати розташування приманки та, зі свого боку, допоможе контролювати чисельність мурах, використовуючи при цьому менше отрути.

Нагадаємо, вчені перетворили мурах-солдатів на збирачів. Дослідники виявили, що складна кастова система мурах насправді може частково контролюватися ззовні.