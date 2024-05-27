Дрессированные муравьи: кофеин помог насекомым учиться быстрее и лучше

Исследователи предполагают, что препарат делает процесс обучения более эффективным.

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Муравьи, которые пили раствор с кофеином могли находить сладкие угощенья быстрее, чем их собратья, не получавшие кофеин. Ученые предполагают, что препарат может улучшать процесс обучения, пишет New Scientist.

Исследование проводилось с аргентинскими муравьями (Linepithema humile). Для насекомых была создана специальная арена, где находились капли сладкого раствора, чтобы муравьи могли их находить. Некоторые капли раствора не содержали кофеин, в других было низкое, умеренное и высокое содержание препарата.

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"Мы изучили их путь и то, насколько быстро они находили источник пищи, чтобы оценить, действительно ли кофеин улучшает их обучение", — говорит Энрике Галанте из Регенсбургского университета в Германии.

Всего в эксперименте приняли участие 142 муравья, и каждому было дано по 4 попытки отыскать угощенье.

Муравьи, получавшие низкие или умеренные дозы кофеина, с каждым испытанием выбирали более прямой путь к сладкому угощению, что позволяет предположить, что они успешно запомнили местонахождение награды.

Муравьи без кофеина выбрали более извилистые пути, которые со временем не улучшились. Галанте подчеркивает, что речь идет не о том, чтобы заставить муравьев двигаться быстрее, а о том, чтобы сделать их более эффективными: кофеин не влиял на скорость муравьев, но уменьшал число поворотов, которые они делали, чтобы добраться до места.

Также ученые выяснили, что больше кофеина не всегда означает лучше. Муравьи, выпивавшие самую низкую дозу – 25 частей на миллион (ppm), что соответствует уровню кофеина в некоторых растениях, улучшили время поиска на 28%. Муравьи с дозой 250 частей на миллион (близкую к энергетическому напитку), сократили время поиска еще на 38%. Но доза кофеина в 2000 частей на миллион оказалась фатальной для муравьев.

Поскольку аргентинские муравьи являются широко распространенным и дорогостоящим инвазивным видом, Галанте говорит, что эта работа может помочь в борьбе с ними. Его команда в настоящее время тестирует приманки с добавлением кофеина в полевых условиях в Испании в надежде, что препарат повысит способность муравьев запоминать местоположение приманки и, в свою очередь, поможет контролировать численность муравьев, используя при этом меньше яда.

Напомним, ученые превратили муравьев-солдатов в собирателей. Исследователи обнаружили, что сложная кастовая система муравьев на самом деле может частично контролироваться извне.