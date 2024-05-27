Храм Чорного бога: археологи знайшли стародавню скриню з жертвоприношеннями (фото)

Мексиканські дослідники знайшли скриню з предметами, які, ймовірно, були жертвою для Чорного Тескатліпока. Окрім вмісту скриньки, археологів здивувало й місце, в якому знайшли артефакт.

Related video

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) Мексики зробили неочікуване відкриття на археологічній ділянці Тлателолко в Мехіко. Під час розкопок храму "I", також відомого як Великий підвал, вони знайшли кам'яну скриньку з церемоніальними підношеннями, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Тлателолко було важливим містом-державою в доколумбові часи, розташованим на території сучасного Мехіко. Люди, які жили там, оселилися в цій місцевості в XIII столітті й були тісно пов'язані з жителями знаменитого ацтекського міста Теночтітлан. Фактично, Тлателолко слугував притулком для жителів Теночтітлана під час іспанського завоювання під проводом Ернан Кортеса.

Фото: Mauricio Marat

Храм, в якому дослідники знайшли скриньку, це прямокутний комплекс, розташований на північний захід від Темпло-Майор, головної храмової площі Тлателолко. Археологи знайшли кам'яну скриньку, запечатану всередині кам'яного вівтаря, припускаючи, що це — важлива церемоніальна жертва. Вважається, що артефакт помістили туди між 1375 і 1418 роками нашої ери як частину ритуалу освячення прибудови до храму, присвяченого богу Чорному Тескатліпоці.

Чорний Тескатліпока — важливе божество для тлателольків. Він був богом провидіння, невидимого і темного, повелителем ночі та володарем Півночі. Він також асоціювався з обсидіаном і конфліктами.

Церемоніальні предмети, знайдені в кам'яній скриньці, відображають ці аспекти Чорного Тескатліпоки. Всередині археологи виявили 59 маленьких ножів, 7 обсидіанових ножів і численні шматки копалу, різновиду деревної смоли, що використовується в ритуалах. Ці предмети, ймовірно, використовували жерці та високопосадовці для жертвопринесення, що було звичайною практикою в їхніх релігійних церемоніях.

Важливо

Рідкісне явище: англійські археологи знайшли незвичайне поховання залізного віку в Дорсеті

Команда археологів вважає, що скринька могла містити ще більше матеріалів. Продовжуючи свою роботу, вони використовуватимуть детальні креслення, фотограмметричні дослідження для створення 3D-зображень та відбір зразків ґрунту, щоб дізнатися більше про контекст знахідки та ідентифікувати будь-які органічні речовини, які могли бути присутніми.

Раніше Фокус писав про знайдену селянами дивну статую, посеред таїландського лісу. Її виявили грибники на початку цього місяця.

Також ми розповідали про справжній саркофаг Рамсеса Великого, який нещодавно знайшли вчені. Він був третім фараоном Єгипту 19-ї династії за часів Нового царства.