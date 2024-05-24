Рідкісне явище: англійські археологи знайшли незвичайне поховання залізного віку в Дорсеті

Науковці виявили незвичне поховання, яке датували залізним віком. Після дослідження виявилося, що жінка, якій належали останки, стала жертвою людських жертвоприношень.

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Дослідники з Борнмутського університету виявили останки молодої жінки в Дорсеті, Англія, яка, як вважають, померла під час жертвоприношення у залізному віці. Її поклали на ложе з кісток тварин на дні ями, й аналіз її скелета показав, що вона померла у віці близько двадцяти років від ножового поранення в шию, пише Heritage Daily.

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Доктор Мартін Сміт, доцент кафедри судово-медичної та біологічної антропології Борнмутського університету, зазначив: "Молоду жінку знайшли похованою обличчям донизу на дивному, навмисно побудованому у формі півмісяця ложі з кісток тварин на дні ями, тож схоже, що її вбивство було частиною жертвоприношення".

Людські жертвоприношення залізного віку в Британії надзвичайно рідкісні, більшість історичних свідчень походять з пізніших римських і грецьких джерел. Дослідники змогли розкрити деталі життя жінки, вивчивши її кістки. Ізотопний аналіз її зубів вказує на те, що вона походила з поселення, розташованого приблизно за 30 кілометрів звідси.

Її хребет показав значний знос і артритні зміни, що вказує на те, що вона вела фізично важке життя. Доктор Сміт зазначив: "Усі важливі факти, які ми виявили, такі як проблеми з хребтом, її важке життя, серйозна травма ребра, той факт, що вона могла приїхати з іншого місця, а також спосіб її поховання, можна пояснити окремо".

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Це дослідження не лише розкриває звичаї Британії залізного віку, але й пропонує розуміння життя жінки, яка жила понад 2 000 років тому. Зібравши докупи ці деталі, археологи зможуть краще зрозуміти соціальну та культурну динаміку того часу. Майбутні результати аналізу ДНК можуть розповісти про її походження та зв'язки, потенційно розкриваючи більше про людей тієї епохи та їхні ритуали.

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