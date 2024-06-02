Таємниця відомого некрополя: чому в Саккарі поховано так багато стародавніх єгиптян (фото)

Жителі Стародавнього Єгипту ховали фараонів і не тільки в Саккарі протягом тисяч років.

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В одному з найвідоміших некрополів Стародавнього Єгипту під назвою Саккара, який розташований недалеко від Каїра, археологи виявили величезну кількість мумій, гробниці, а також 11 пірамід. Щороку археологи знаходять у цьому місці все нові й нові артефакти. Але чому так багато стародавніх єгиптян хотіли, щоб їх поховали саме в Саккарі? Про це пише Live Science.

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За словами єгиптолога Ніко Старінга, некрополь Саккара використовували в Стародавньому Єгипті для поховання не тільки фараонів, а й інших знатних людей протягом тисяч років. Але причини того, чому це місце обирали для поховання, з часом змінювалися.

Одна з головних причин полягає в тому, що некрополь Сакакара був розташований близько до міста Мемфіс, яке довгий час було столицею Стародавнього Єгипту. За словами Старінга, це був головний некрополь поруч із містом, яке, крім того, що було адміністративним центром країни, ще й було великим релігійним центром, де поклонялися різним богам.

Єгиптолог вважає, що Саккару потрібно розглядати, як частину живого міського середовища. Мешканці Мемфіса формували та змінювали некрополь упродовж багатьох поколінь, тому історія міста та його некрополя були тісно пов'язані.

Ступінчаста піраміда Джосера в Саккарі Фото: Live Science

Саккару обирали як місце поховання протягом тисяч років ще й тому, що саме тут було збудовано гробниці деяких найперших фараонів. Наприклад, там розташовані гробниці фараонів II династії (приблизно 2800-2650 рр. до н.е.), піраміда фараона Джосера з III династії (збудована приблизно 2650 року до н.е.), а також піраміди фараонів V і VI династії (тих, що належать фараонам цієї династії, в Саккарі одразу чотири).

За словами Старінга, коли там ховали фараонів, дуже багато знатних людей будували поруч із пірамідами гробниці під назвою мастаби. Тобто Саккара була місцем поховання не тільки правителів Стародавнього Єгипту. Мастаби являють собою усічену піраміду з підземною похоронною камерою та іншими приміщеннями.

Навіть коли в період Нового царства (приблизно 1550-1070 рр. до н.е.) фараонів Стародавнього Єгипту ховали в Долині царів, за кількасот кілометрів від Саккари, багато чиновників усе ще хотіли бути похованими саме там.

Гробниця в Саккарі періоду Дренего царства Фото: Live Science

Старінг вважає, що причина пов'язана з історією цього місця, а також з тим, що воно пов'язане з богами Стародавнього Єгипту. У той час як фараонів ховали в Долині Царів недалеко від міста Фіви, найважливіші державні чиновники будували гробниці у формі храмів у Саккарі. Це місце вважалося не тільки обителлю різних видатних особистостей, а й богів, таких як Сокар, бог смерті.

Усе ж найвідомішою спорудою в Саккарі є ступінчаста піраміда Джосера, яка і через тисячу років після спорудження викликала захоплення у стародавніх єгиптян. І зараз це місце дуже часто відвідують туристи.

У той час як фараонів ховали в Долині Царів недалеко від міста Фіви, найважливіші державні чиновники будували гробниці у формі храмів у Саккарі Фото: Wikipedia

До речі, некрополь Саккара досі є чинним місцем поховання. Хоча його використовують не так активно, як тисячі років тому.

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