Невдале виверження: величезний струмінь плазми вирвався із Сонця, а потім впав назад (відео)

На Сонці стався черговий сильний спалах, який супроводжувався викидом плазми в космос, але це було не зовсім вдале виверження.

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Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зафіксував появу нового спалаху на Сонці класу М4.8, який стався в понеділок, 3 червня. Під час цієї події апарат також спостерігав появу гімнастського струменя плазми, який вирвався з поверхні Сонця, але не полетів у космос, а впав назад, пише Space.

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Під час сонячного спалаху класу М4.8 сталося сильне виверження плазми або корональний викид маси. Величезна частина плазми Сонця, як видно на кадрах апарату NASA, піднімається вгору, але незабаром повертається назад. За словами астрофізика Раяна Френча, на Сонці сталося невдале виверження.

Сонячні спалахи — це сплески електромагнітного випромінювання, що виникають на поверхні Сонця. Вони класифікуються за потужністю і мають літерні позначення. Спалахи класу Х є найпотужнішим типом таких подій, за ними йдуть спалахи M-класу, які в 10 разів менш потужні, ніж спалахи X-класу, потім ідуть спалахи C-класу, які в 10 разів слабкіші, ніж спалахи M-класу. Спалахи класу B в 10 разів слабкіші за спалахи класу C і, нарешті, спалахи класу A, які в 10 разів слабкіші за спалахи класу B і не мають помітного впливу на Землю. Усередині кожного класу спалахів числа від 1 до 10 (і вище для спалахів X-класу) описують відносну потужність сонячного спалаху.

Космічний апарат NASA Solar Dynamics Observatory зафіксував появу нового спалаху на Сонці класу М4.8 Фото: NASA

Те, що плазма під час цього виверження, що наїдалося, повернулася назад на Сонце, означає, що вона не вдарить у магнітне поле Землі, і її частинки не проникнуть в атмосферу. Якби це сталося, то вже 5 або 6 червня на нашій планеті могла б виникнути помірна геомагнітна буря.

Сонячні спалахи не завжди супроводжуються корональними викидами маси, але коли це відбувається, то вони являють собою вражаюче видовище, яке фіксують космічні апарати.

Як уже писав Фокус, зроблено знімок планетоутворювального диска у формі комети, якого не повинно існувати. Нова фотографія пропліда ще більше посилила таємницю цих стійких до руйнування місць, де формуються планети.

Також Фокус писав про те, що астрономи зробили дуже детальну фотографію поверхні супутника Юпітера за допомогою наземного телескопа. Раніше такий рівень деталізації можна було отримати тільки на фотографіях космічного апарату, який кружляє навколо Юпітера.

Нагадуємо, що недавнє дослідження показало, що органічний матеріал, виявлений марсоходом NASA на Марсі, не був створений потенційними живими організмами, а це джерело зовсім інше, як уже писав Фокус.