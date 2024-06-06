Знайдено ген, який може сповільнювати старіння: він є у всіх нас

Дослідники з Китаю зробили відкриття, яке вже спрацювало на мишах.

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Дослідники з Китаю з'ясували, що посилення гена, який є у всіх нас, може уповільнювати швидкість зношування клітин, пише Daily Mail.

Китайські вчені зробили відкриття, вивчаючи ДНК плодових мух. Дослідники виявили ген, який визначає, чи помруть мухи молодими. Вони прогнали цей ген через базу даних людей і виявили збіг на 93% з людським геном, відомим як DIMT1.

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У рамках експерименту людські клітини піддали впливу радіації, що певною мірою можна порівняти з віковою деградацією, яка відбувається з часом у людей. Клітини з посиленим геном DIMT1 "старіли" на 65% повільніше, ніж у контрольній групі.

За словами вчених, виявлений людський ген і ген комахи змінюють структуру мітохондрій, що відіграє роль у балансуванні окислювального стресу, який запускає процес старіння. Мітохондрії відповідають за вироблення енергії, яка необхідна клітинам для функціонування. Коли ж клітини не отримують енергії в повному обсязі, тоді тканини або органи в нашому організмі перестають працювати належним чином. Саме в цей момент починається процес старіння.

У дослідженні, коли вчені збільшили активність гена, плодові мухи жили на 95% довше. Далі команда провела дослідження з використанням людських клітин чоловіка, посиливши вироблення більшої кількості DIMT1 протягом трьох днів.

Модифіковані клітини зростали з тією ж швидкістю, що й у контрольній групі. Різниця з'явилася тоді, коли обидві групи клітин піддали радіації.

Змінені клітини старіли на 65% менше і росли на 24% швидше, ніж учасники контрольної групи.

Ба більше, команда також виявила, що лікування повернуло назад старіння у мишей. Миші з експериментальною генною терапією жили на 109% довше, ніж гризуни, які отримували плацебо. Поки що така генна терапія недоступна для людей, але автори дослідження вважають, що це може статися протягом 5 років.

Нагадаємо, вчені виявили нові способи омолодження організму. Ін'єкції та вправи, що спрямовують тромбоцити в мозок, можуть допомогти людям стати молодшими.