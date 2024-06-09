Не такі, як ми: який вигляд можуть мати інопланетяни, версії вчених

Реальних інопланетян людство не виявило і вважається, що вони можуть бути зовсім не схожими ні на що, що ми бачили на Землі.

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Одне з найважливіших питань, на яке намагається отримати відповідь людство, полягає в тому, чи є ми самотніми у Всесвіті? Але якщо на інших планетах існує життя, то як воно може виглядати? Про це пише Live Science.

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Деякі люди при слові інопланетяни, можуть уявити собі або маленьких зелених чоловічків, або ж жахливих величезних хижих істот, як їх зображують у фантастичних фільмах. Але вчені вважають, що навряд чи інопланетяни, якщо вони існують, матимуть саме такий вигляд. Ймовірно, унікальне середовище на інших планетах або їхніх супутниках, де живуть потенційні інопланетяни, може зробити їхню фізіологію абсолютно відмінною від усього, що можна побачити на Землі.

Літають або живуть під землею

Астрофізик Адам Франк із Рочестерського університету, США, припускає, що через щільну атмосферу на своїй планеті, інопланетяни могли б еволюціонувати так, що перетворилися б на істот, які летять, і лише літають. Якщо ж на планеті є дуже велика гравітація, то еволюція могла б призвести до того, що інопланетяни стали б схожі більше на гігантських істот.

Валентина Ерастова з Единбурзького університету, Велика Британія, вважає, що позаземне життя могло еволюціонувати так, що почало жити під поверхнею планети. Це може статися в тому випадку, якщо планета отримує занадто великий рівень випромінювання зірки, а тому позаземне життя може використовувати ґрунт як захист. У цьому разі найімовірніше це буде просте багатоклітинне життя. За словами вченої, навіть на Землі можна знайти подібні приклади.

Сяючі інопланетяни

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, інопланетяни через сильне ультрафіолетове випромінювання своєї зірки можуть насправді світитися червоним, синім або зеленим світлом, щоб захистити себе. Передбачається, що, як і деякі корали, ці організми можуть мати білки або пігменти, які можуть поглинати частину енергії ультрафіолетового світла, що потім змушує їх світитися на безпечнішій довжині хвилі у видимому спектрі.

За словами Франка, інопланетяни, які живуть на планеті з дуже низькою температурою, можуть адаптуватися до цих умов за допомогою дуже повільного метаболізму. Наприклад, таким холодним світом є супутник Сатурна Титан, де, як припускають учені, може існувати дуже незвичайне життя в метанових морях.

Складне чи просте позаземне життя?

Хоча одні вчені припускають, що потенційні інопланетяни можуть бути формою складного багатоклітинного життя, інші вважають, що, найімовірніше, позаземне життя буде набагато простішим.

Астроном Сара Ругхаймер з Йоркського університету в Торонто, Канада, вважає, що більш імовірно, що позаземне життя буде одноклітинним. Вона пояснює це тим, що більшу частину часу на Землі існувало тільки мікробне життя. І навіть зараз більша частина біосфери нашої планети представлена саме такою формою життя.

Виявити одноклітинне життя на інших планетах може бути складним завданням, але вчені пропонують один зі способів вирішення цієї проблеми. Вони пропонують шукати ознаки існування цього життя на підставі слідів, які могли залишити мікроби.

Інопланетяни схожі на людей?

За словами Ругхаймер, навіть якщо одноклітинному позаземному життю вдалося перетворитися на багатоклітинне, то дуже малоймовірно, що ці істоти матимуть такий самий вигляд, як люди. Вчена вважає, що унікальна фізіологія людини є одночасно результатом розвитку в особливому середовищі на Землі, а також вдалого збігу обставин.

Але інопланетне життя все ще може мати деякі риси, які можна знайти у живих істот на Землі, наприклад, очі, щоб бачити навколишнє середовище, і кінцівки, щоб перетинати його. Але на цьому схожість може закінчитися, вважають учені.

Усі ідеї про те, який вигляд можуть мати потенційні інопланетяни, ґрунтуються на припущенні, що позаземному життю, так само як і земному життю, потрібні для існування вода, світло зірки і кисень. Але можливо, що життя на інших планетах могло еволюціонувати зовсім по-іншому і навіть може мати зовсім інший хімічний склад. Якщо земне життя у своїй основі має вуглець, то інопланетяни можуть мати у своїй основі кремній. Але Ругхаймер вважає, вуглець більш поширений, ніж кремній, і утворює більш складну хімію.

У чому вчені сходяться на думці, так це в тому, що насправді ніхто й гадки не має, який вигляд можуть мати насправді інопланетяни. І все це тільки припущення.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що наш Всесвіт пов'язаний з анти-Всесвітом і нова ідея кидає виклик сучасним теоріям.