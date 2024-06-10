Газові циклони в атмосфері Юпітера схожі на океани Землі: як це може бути

Юпітер, по суті, є величезним океаном із газу.

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Наскільки сильно відрізняються газові шари атмосфери Юпітера від океанів Землі? Виявляється, не дуже сильно, як показує дослідження, опубліковане в журналі Nature Physics, пише Space.

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Автори дослідження вивчали Юпітер через призму земних океанів, щоб визначити, що приводить у дію бурхливі атмосферні циклони газового гіганта. За словами вчених, Юпітер, по суті, є величезним океаном із газу.

Дослідження показало, що циклони Юпітера приводить у дію конвекція майже так само, як і шторми на Землі. Вчені проаналізували тонкі нитки, які були виявлені між вихорами на Юпітері космічним апаратом "Юнона".

Розраховуючи горизонтальну швидкість вітрового потоку, руху хмар і ниток за допомогою аналізу інфрачервоних знімків, вчені побачили, що нитки поводяться аналогічно фронтам в океані й атмосфері Землі, наприклад, холодним фронтам або штормовим фронтам. Ці фронти являють собою кордон між масами різної щільності. На Землі це зазвичай залежить від температури атмосфери і солоності океану. Фронти зазвичай пов'язані з сильними вітрами або течіями по їхніх краях, які можуть сприяти виникненню циклонів на Юпітері.

Дослідження показало, що циклони Юпітера приводить у дію конвекція майже так само, як і шторми на Землі Фото: NASA

Вчені використовувала різні методи для розрахунку вертикальної швидкості вітрового потоку ниток, що підтвердило схожість у поведінці фронтів на Землі та Юпітері. Автори з'ясували, що нитки допомагають переносити теплову енергію з надр Юпітера у верхні шари атмосфери планети, що забезпечує приблизно 25% загальної кінетичної енергії, яка сприяє виникненню циклонів на Юпітері, і приблизно 40% вертикального перенесення тепла.

За словами вчених, дивно було з'ясувати, що фронти і конвекція присутні на Землі і Юпітері та мають схожий вплив. Передбачається, що такі процеси можуть також бути присутніми і на інших турбулентних рідких тілах у Всесвіті. Вчені вважають, що фізичні механізми, які існують на Землі, існують і на інших далеких планетах.

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