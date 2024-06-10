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Технологии и наука

Газовые циклоны в атмосфере Юпитера похожи на океаны Земли: как это может быть

Юпитер
Фото: NASA | Газовые циклоны в атмосфере Юпитера похожи на океаны Земли: как это может быть

Юпитер, по сути, является огромным океаном из газа.

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Авторы исследования изучали Юпитер через призму земных океанов, чтобы определить, что приводит в действие бушующие атмосферные циклоны газового гиганта. По словам ученых, Юпитер, по сути, является огромным океаном из газа.

Исследование показало, что циклоны Юпитера приводит в действие конвекция почти так же, как и штормы на Земле. Ученые проанализировали тонкие нити, которые были обнаружены между вихрями на Юпитере космическим аппаратом "Юнона".

Рассчитывая горизонтальную скорость ветрового потока, движения облаков и нитей с помощью анализа инфракрасных снимков, ученые увидели, что нити ведут себя аналогично фронтам в океане и атмосфере Земли, например, холодным фронтам или штормовым фронтам. Эти фронты представляют собой границу между массами разной плотности. На Земле это обычно зависит от температуры атмосферы и солености океана. Фронты обычно связаны с сильными ветрами или течениями по их краям, которые могут способствовать возникновению циклонов на Юпитере.

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Исследование показало, что циклоны Юпитера приводит в действие конвекция почти так же, как и штормы на Земле
Фото: NASA

Ученые использовала разные методы для расчета вертикальной скорости ветрового потока нитей, что подтвердило сходство в поведении фронтов на Земле и Юпитере. Авторы выяснили, что нити помогают переносить тепловую энергию из недр Юпитера в верхние слои атмосферы планеты, что обеспечивает примерно 25% общей кинетической энергии, которая способствует возникновению циклонов на Юпитере и примерно 40% вертикального переноса тепла.

По словам ученых, удивительно было выяснить, что фронты и конвекция присутствуют на Земле и Юпитере и оказывают похожее влияние. Предполагается, что такие процессы могут также присутствовать и на других турбулентных жидких телах во Вселенной. Ученые считают, что физические механизмы, существующие на Земле, существуют и на других далеких планетах.

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