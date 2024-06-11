Відчайдушний план із порятунку Арктики: її пропонують заморозити

Дослідники розробили кілька методів геоінженерії, які можуть врятувати Північний полюс від танення.

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Для того, щоб врятувати засніжену Арктику від танення внаслідок глобального потепління, деякі вчені працюють над планами щодо зміни клімату всього регіону, пише Futurism.

Звичайно, Північний полюс неможливо помістити в гігантську морозильну камеру, але вже існує низка проєктів з охолодження регіону за рахунок відбиття сонячного світла.

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Один із таких проєктів передбачає відкачування води на поверхню, де вона замерзне й утворить захисний шар над арктичним снігом. У рамках іншого експерименту вчені пропонують розкидати по снігу в Арктиці світловідбивні скляні намистини, щоб мати можливість відбивати більше сонячного світла.

Усі пропоновані проєкти є частиною геоінженерії — методу формування певних аспектів довкілля, щоб компенсувати збитки від зміни клімату. Сам факт того, що наука серйозно замислюється над таким експериментами, означає, що світових зусиль недостатньо, щоб зупинити потепління. Приміром, минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень в Арктиці.

Один голландський стартап під назвою Arctic Reflections запропонував свій експеримент із порятунку Арктики. Автори дослідження пропонують закачувати морську воду в спеціально обрані місця в Арктичному морі, щоб відновити арктичний лід, який послужить тепловим щитом за рахунок потовщення в зимові періоди.

"Нас надихнув голландський підхід до будівництва ковзанок для змагань з фігурного катання", — зізнається генеральний директор Arctic Reflections Фонгер Іпма.

Взимку в Нідерландах заливають водою деякі поля, щоб облаштувати на них ковзанки. На думку вченого, люди також можуть створити панцир із захисного льоду, який збереже Арктику трохи довше, поки інші технології скорочуватимуть глобальні викиди вуглецю.

Нагадаємо, вчені кажуть, що весь лід в Арктиці неминуче зникне. У новому дослідженні вчені назвали період, коли настане перше безлідне літо в Арктиці та чим воно обернеться для тварин і людей.