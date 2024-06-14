Страшна правда. "Зелені" заводи коптять не менше за нафтопереробні, отруюючи світ токсинами

Новий звіт проливає світло на діяльність так званих "зелених" нафтопереробних заводів — які викидають у повітря майже таку саму кількість забруднювачів, що й звичайні.

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У світі, де над планетою нависла кліматична криза, що загрожує планеті екстремальними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, увага вчених спрямована на "зелену" енергетику, яка дала б змогу стримати потепління Землі. Однак новий звіт розкриває безсторонню правду: "зелені" нафтопереробні заводи коптять небо не менше, ніж звичайні, і викидають у повітря значно більше токсичних речовин, пише Daily Mail.

У звіті Проєкту екологічної цілісності (EIP) ідеться про те, що 2022 року 275 виробників біопалива та етанолу в США викинули в повітря 12 мільйонів токсичних матеріалів, як порівняти з 15 мільйонами, викинутими нафтопереробними заводами. Зазначимо, що EIP — це некомерційна група з нагляду за дотриманням екологічного законодавства, яка закликає до посилення федерального регулювання галузі "зеленого" палива.

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Більшість заводів, що виробляють екологічно чисте паливо, використовують такі продукти, як кукурудза або рослинна олія, для виробництва палива замість нафти. Однак дослідники виявили, що ці рослини виділяють чотири види токсичних хімікатів, здатних викликати блювоту, діарею і задишку в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій — пов'язані з розвитком раку. Ба більше, вчені виявили, що деякі підприємства виробляють гексан — токсин, здатний викликати пошкодження нервів.

За словами директора з досліджень EIP Кортні Бернхардт, попри екологічний імідж, біопаливна промисловість викидає неймовірну кількість небезпечного забруднення в атмосферу Землі. Ба більше, це також наражає місцеві громади, які проживають недалеко від заводів, на ризик виникнення проблем зі здоров'ям.

У звіті розглядалися дані за 2022 рік, які Агентство з охорони довкілля США (EPA) опублікувало зі 191 заводу з виробництва етанолу, 71 заводу з виробництва біодизеля і 13 заводів із виробництва відновлюваного дизельного пального.

Результати показують, що викиди "зелених" виробників майже на одному рівні з виробниками нафти і газу, вони також виділяють більшу кількість особливо сильних токсинів. У тому числі:

гексан;

ацетальдегід;

акролеїн;

формальдегід.

Відомо, що пари формальдегіду можуть спричинити рак, ацетальдегід вважається канцерогеном, а вдихання газоподібного гексану спричиняє запаморочення, нудоту і головний біль. Акролеїн, який також міститься в цигарках і будівельних матеріалах і здатний спричиняти блювоту та задишку, а також пов'язаний з астмою.

Але навіть це ще не все. Процес вирощування сировини та перетворення її на біопаливо нічим не кращий для довкілля, ніж традиційну нафту чи газ. Статистика свідчить про те, що заводи з виробництва палива у США у 2022 році викинули в атмосферу Землі 33 мільйони тонн парникових газів, що еквівалентно кількості парникових газів, які надходять від 27,5 нафтопереробних заводів.

Хоча використання кукурудзи для виробництва палива теоретично є екологічно безпечним, на практиці виникли проблеми. За словами вченого з Центру сталого розвитку та глобального довкілля Університету Вісконсин-Медісон, професора Тайлера Ларка, на жаль, кукурудзяний етанол зовсім не є екологічно чистим паливом. Дослідники наполягають на подальших дослідженнях для скорочення викиду парникових газів і зменшення викидів токсичних речовин у повітря.

Раніше Фокус писав про те, що чим ближче кліматична катастрофа, тим більше нафти ми викачуємо.