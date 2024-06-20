Нова загроза. Вчені стривожені навалою "загадкових слизових монстрів", що руйнують човни
Дослідники попереджають, що новий агресивний вид може захопити територію, блокуючи водозабірні труби, руйнуючи човни й забруднюючи пляжі.
Не встигли США оговтатися від повідомлень про рукавчастих китайських крабів, що захоплюють Нью-Йорк, і військо п'ятачків, що готуються прорватися в країну з Канади та знищити місцеві екосистеми, як нависла нова загроза. Тепер учені попереджають про загрозу вторгнення агресивних азійських "загадкових равликів", пише Daily Mail.
Місцева влада і дослідники схвильовані після виявлення в штаті Джорджія представників цього інвазивного і вельми агресивного виду. У результаті місцева влада звернулася до громадськості по допомогу у викоріненні колонії інвазивних "загадкових равликів", які, крім іншого, є притулком для небезпечних паразитів і завдають шкоди майну.
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Дослідники зазначають, що ці слизові істоти відомі одночасно як "китайські" і "японські загадкові равлики", або за латинським родом Cipangopaludina. Уперше їх було виявлено у США на ринку морепродуктів у районі Сан-Франциско.
У багатьох штатах заборонено випускати равликів у дику природу, проте дозволяється легально утримувати їх в акваріумах. Утім, влада Джорджії вжила суворіших заходів: заборонила місцевим жителям володіти живими равликами на території штату.
Експерти зазначають, що виявлення "загадкових равликів" на території штату є справжньою проблемою, оскільки ці слизові істоти є переносниками кишкових трематод людини, а також здатні переносити тих самих паразитів-трематод, що й місцеві мідії. Крім того, загадкові равлики здатні завдати шкоди приватній власності — вчені попереджають, що вони можуть пошкодити судна та інше човнове обладнання. Також інвазивний вид може засмітити водозабірні труби майже будь-якого розміру.
Водночас учені попереджають, що шкода від нашестя загадкових равликів не обмежуватиметься штучними спорудами. Вважається, що дивовижні равлики можуть вимирати у великих кількостях, засмічуючи пляжі та прибережну зону.
Вчені також вважають, що екологічний вплив цього виду може позначитися на місцевому рибальстві — річ у тім, що поширення загадкових равликів витісняє ключові види в харчовому ланцюжку.
Спочатку загадкового равлика було виявлено під час звичайного відбору проб в озері Ланьєц. Експерти сподівалися, що це лише одиничний екземпляр, проте подальші дослідження показали, що насправді він належить до життєздатної популяції равликів, яка відтворюється.
Дослідники зазначають, що загадкові равлики вирізняються великим розміром — їхній панцир сягає від 4 до 8 сантиметрів. Кожна раковина має 6-7 завитків або спіралей, а її колір варіюється від оливково-зеленого до зелено-коричневого, а часом і червонувато-коричневого. Молоді особини можуть крихітного розміру, не більші за рисове зернятко.
Дивовижні равлики як правило. Ховаються в багнюці, а потім чіпляються за якорі та мотузки, а також спорядження для полювання, риболовлі та підводного плавання. Вчені попереджають, що попри відносно мініатюрні розміри, дивовижні равлики можуть скоротити чисельність будь-якої мегафауни, зокрема видр, ондатр, качок, гусей і риби. Річ у тім, що ці тварини витісняють місцевих черевоногих молюсків, водночас місцевим видам значно складніше полювати на равлика.
Через ненажерливу харчову поведінку равликів вони мають тенденцію змінювати хімічний і поживний цикл водного середовища проживання, виробляючи великий обсяг фекалій. Збільшення колообігу азоту і фосфору може призвести до руйнівних змін у розмірах угруповань бактерій, водоростей і зоопланктону.
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