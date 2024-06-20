Нова загроза. Вчені стривожені навалою "загадкових слизових монстрів", що руйнують човни

Дослідники попереджають, що новий агресивний вид може захопити територію, блокуючи водозабірні труби, руйнуючи човни й забруднюючи пляжі.

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Місцева влада і дослідники схвильовані після виявлення в штаті Джорджія представників цього інвазивного і вельми агресивного виду. У результаті місцева влада звернулася до громадськості по допомогу у викоріненні колонії інвазивних "загадкових равликів", які, крім іншого, є притулком для небезпечних паразитів і завдають шкоди майну.

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Дослідники зазначають, що ці слизові істоти відомі одночасно як "китайські" і "японські загадкові равлики", або за латинським родом Cipangopaludina. Уперше їх було виявлено у США на ринку морепродуктів у районі Сан-Франциско.

У багатьох штатах заборонено випускати равликів у дику природу, проте дозволяється легально утримувати їх в акваріумах. Утім, влада Джорджії вжила суворіших заходів: заборонила місцевим жителям володіти живими равликами на території штату.

Інвазивний вид загадкових равликів може нашкодити місцевій спільноті Фото: Georgia Department of Natural Resources

Експерти зазначають, що виявлення "загадкових равликів" на території штату є справжньою проблемою, оскільки ці слизові істоти є переносниками кишкових трематод людини, а також здатні переносити тих самих паразитів-трематод, що й місцеві мідії. Крім того, загадкові равлики здатні завдати шкоди приватній власності — вчені попереджають, що вони можуть пошкодити судна та інше човнове обладнання. Також інвазивний вид може засмітити водозабірні труби майже будь-якого розміру.

Водночас учені попереджають, що шкода від нашестя загадкових равликів не обмежуватиметься штучними спорудами. Вважається, що дивовижні равлики можуть вимирати у великих кількостях, засмічуючи пляжі та прибережну зону.

Вчені також вважають, що екологічний вплив цього виду може позначитися на місцевому рибальстві — річ у тім, що поширення загадкових равликів витісняє ключові види в харчовому ланцюжку.

Спочатку загадкового равлика було виявлено під час звичайного відбору проб в озері Ланьєц. Експерти сподівалися, що це лише одиничний екземпляр, проте подальші дослідження показали, що насправді він належить до життєздатної популяції равликів, яка відтворюється.

Загадкові равлики можуть сягати 8 сантиметрів Фото: Georgia Department of Natural Resources

Дослідники зазначають, що загадкові равлики вирізняються великим розміром — їхній панцир сягає від 4 до 8 сантиметрів. Кожна раковина має 6-7 завитків або спіралей, а її колір варіюється від оливково-зеленого до зелено-коричневого, а часом і червонувато-коричневого. Молоді особини можуть крихітного розміру, не більші за рисове зернятко.

Дивовижні равлики як правило. Ховаються в багнюці, а потім чіпляються за якорі та мотузки, а також спорядження для полювання, риболовлі та підводного плавання. Вчені попереджають, що попри відносно мініатюрні розміри, дивовижні равлики можуть скоротити чисельність будь-якої мегафауни, зокрема видр, ондатр, качок, гусей і риби. Річ у тім, що ці тварини витісняють місцевих черевоногих молюсків, водночас місцевим видам значно складніше полювати на равлика.

Через ненажерливу харчову поведінку равликів вони мають тенденцію змінювати хімічний і поживний цикл водного середовища проживання, виробляючи великий обсяг фекалій. Збільшення колообігу азоту і фосфору може призвести до руйнівних змін у розмірах угруповань бактерій, водоростей і зоопланктону.

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