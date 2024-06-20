Вперше в історії виявлено зіткнення ядер галактик за часів світанку Всесвіту

Астрономи виявили найбільш раннє злиття активних ядер галактик, яке відбулося через 900 млн років після Великого вибуху.

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Уперше в історії вчені виявили зіткнення і злиття двох надзвичайно яскравих квазарів, або активних надмасивних чорних дір, що створили активне ядро галактики, за часів космічного світанку. Ця подія сталася через 900 млн років після створення Всесвіту і таким чином є найбільш ранньою з відомих науці. Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

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Космічним світанком астрономи називають період в історії Всесвіту, який охоплює 1 млрд років після його народження внаслідок Великого вибуху. У цей період, приблизно через 400 млн років після появи космосу, почалася епоха реіонізації, коли світло перших зірок позбавило водень електронів, що призвело до фундаментальної зміни структури галактик.

Чорні діри виникають унаслідок смерті гігантських зірок, коли їхні ядра стискаються під впливом гравітації. Вважається, що чорні діри можуть набрати надзвичайно величезну масу за рахунок безперервного поглинання газу, пилу, зірок та інших чорних дір і таким чином перетворюються на надмасивні чорні діри, що знаходяться в центрах галактик.

Якщо надмасивна чорна діра занадто швидко поглинає речовину, то це призводить до того, що матеріал, який кружляє навколо неї і потрапляє в надра чорної діри, нагрівається. Таким чином виникають квазари, які світять настільки яскраво, що їхнє світло в трильйон разів більше, ніж світло найяскравіших зірок галактики. Таким чином виникає активне ядро галактики.

Моделі найбільш раннього Всесвіту припускають, що під час космічного світанку з хмар холодного газу могли виникнути надзвичайно величезні зірки. Вони не могли жити довго, а тому вибухали надновими і перетворювалися на чорні діри. У міру того, як розвивався і зростав Всесвіт, ці чорні діри могли зіштовхуватися і зливатися і таким чином утворилися надмасивні чорні діри.

За словами авторів дослідження, те, що злиття квазарів могло існувати в епоху реіонізації, вже припускається давно. Але вперше вдалося знайти таке злиття в цей період історії Всесвіту Фото: NASA

За словами авторів дослідження, те, що злиття квазарів могло існувати в епоху реіонізації, вже припускається давно. Але вперше вдалося знайти таке злиття в цей період історії Всесвіту. Хоча раніше було виявлено вже приблизно 300 квазарів за часів космічного світанку, ще ніколи астрономи не бачили їхнього зіткнення та злиття.

Пара квазарів, які зливаються разом, була виявлена завдяки наземному телескопу Subaru. На знімках камери телескопа вони виглядали як дві тьмяні червоні плями на блискучому тлі галактик і зірок. Ретельний аналіз даних підтвердив історичне відкриття.

За словами астрономів, їхнє відкриття допоможе зрозуміти, як потужне випромінювання ранніх квазарів вплинуло на формування структури нинішнього Всесвіту, зокрема на структуру перших галактик.

Фокус уже писав про те, як можна знищити галактику. Дослідники кажуть, що існують науково обґрунтовані сценарії знищення галактик, а один із них навіть не потребує жодних зусиль.

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