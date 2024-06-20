Впервые в истории обнаружено столкновение ядер галактик во времена рассвета Вселенной

Астрономы обнаружили самое раннее слияние активных ядер галактик, которое произошло через 900 млн лет после Большого взрыва.

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Впервые в истории ученые обнаружили столкновение и слияние двух чрезвычайно ярких квазаров, или активных сверхмассивных черных дыр, создавших активное ядро галактики, во времена космического рассвета. Это событие произошло через 900 млн лет после создания Вселенной и таким образом является самым ранним из известных науке. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

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Космическим рассветом астрономы называют период в истории Вселенной, который охватывает 1 млрд лет после ее рождения в результате Большого взрыва. В этот период, примерно через 400 млн лет после появления космоса, началась эпоха реионизации, когда свет первых звезд лишил водород электронов, что привело к фундаментальному изменению структуры галактик.

Черные дыры возникают в результате смерти гигантских звезд, когда их ядра сжимаются под влиянием гравитации. Считается, что черные дыры могут набрать чрезвычайно огромную массу за счет непрерывного поглощения газа, пыли, звезд и других черных дыр и таким образом превращаются в сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центрах галактик.

Если сверхмассивная черная дыра слишком быстро поглощает вещество, то это приводит к тому, что кружащий вокруг нее материал, попадающий в недра черной дыры, нагревается. Таким образом возникаю квазары, которые светят настолько ярко, что их свет в триллион раз больше, чем свет самых ярких звезд галактики. Таким образом возникает активное ядро галактики.

Модели самой ранней Вселенной предполагают, что во время космического рассвета из облаков холодного газа могли возникнуть чрезвычайно огромные звезды. Они не могли жить долго, а потому взрывались сверхновыми и превращались в черные дыры. По мере того, как развивалась и росла Вселенная, эти черные дыры могли сталкиваться и сливаться и таким образом образовались сверхмассивные черные дыры.

По словам авторов исследования, то, что слияние квазаров могло существовать в эпоху реионизации, уже предполагается давно. Но впервые удалось найти такое слияние в этот период истории Вселенной Фото: NASA

По словам авторов исследования, то, что слияние квазаров могло существовать в эпоху реионизации, уже предполагается давно. Но впервые удалось найти такое слияние в этот период истории Вселенной. Хотя раньше было обнаружено уже примерно 300 квазаров во времена космического рассвета, еще никогда астрономы не видели их столкновение и слияние.

Пара квазаров, которые сливаются вместе, была обнаружена благодаря наземному телескопу Subaru. На снимках камеры телескопа они выглядели как два тусклых красных пятна на сверкающем фоне галактик и звезд. Тщательный анализ данных подтвердил историческое открытие.

По словам астрономов, их открытие поможет понять, как мощное излучение ранних квазаров повлияло на формирование структуры нынешней Вселенной, в частности на структуру первых галактик.

Фокус уже писал о том, как можно уничтожить галактику. Исследователи говорят, что существуют научно обоснованные сценарии уничтожения галактик, а один из них даже не требует никаких усилий.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли выяснить, являются ли моря на Титане спокойными, или же такими же бурными, как и на Земле. Оказалось, что некоторая схожесть спутника Сатурна с нашей планетой все же есть.