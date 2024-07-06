Найбільша рослина на Землі: живе на планеті 4500 років і простягається на 200 км² (відео)

Дослідники розповіли, що найбільша рослина на планеті є клоном і мешкає в затоці Шарк у Західній Австралії.

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Кришталево чисті води затоки Шарк у Західній Австралії є домівкою для найбільшої у світі рослини — луки морських водоростей площею 200 квадратних кілометрів і протяжністю 180 кілометрів від краю до краю, пише Live Science.

Дослідники вперше проаналізували генетичний склад морських водоростей у затоці 2022 року і виявили, що всі пагони стрічки Посейдона (Posidonia australis), які зростають у мережі луків усередині затоки, були генетично ідентичні. Простими словами, всі вони належать одній рослині й походять від одного стебла, вік якого, за оцінками вчених, становить щонайменше 4500 років.

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Дослідники дійшли висновку, що на відміну від інших видів морських водоростей, що розмножуються статевим шляхом, цей луг, схоже, невпинно клонує себе за допомогою підземного стебла, відомого як кореневище. На морському дні луг виглядає як грудки трави, що являють собою окремі організми, проте під землею пагони з'єднані й утворюють "найбільший клон у будь-якому середовищі на Землі".

Зазначимо, що раніше рекордсменом серед клонів була галявина морських водоростей Posidonia Oceanica завдовжки 15 кілометрів, розташована в західній частині Середземного моря. Однак тепер він поступився своєю першістю і є другим за величиною клоном на Землі.

Вчені виявили, що луг Шарк розширюється шляхом процесу, званого "горизонтальним подовженням кореневища", за якого в рослини ростуть стебла, що простягаються горизонтально під морським дном. Пізніше з цих стебел виростають вертикальні стебла, на яких розвиваються пагони та листя, що пробиваються через пісок і утворюють водорості.

Дослідники зіставили розмір і вік лугу і дійшли висновку, що він розширюється зі швидкістю близько 15-36 сантиметрів на рік, що доволі швидко, як порівняти з іншими схожими структурами морських водоростей.

Протягом тисячоліть луг залишався відносно недоторканим, що дозволило йому досягти рекордних розмірів. За словами біологині-еволюціоністки з Університету Західної Австралії Елізабет Сінклер, імовірно, луг колонізуватиме дно океану і розширюватиметься, доки його не чіпатимуть. Простими словами, це робить його майже безсмертним, звісно, за умови, що в його життя не втрутяться люди.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали рев найстарішого і найбільшого організму на Землі.