Смертоносний вітер і цунамі спопелять світ: що станеться, якщо Земля перестане обертатися (відео)

Дослідники розповіли, якими будуть наслідки того, якщо в один момент наша планета просто зупиниться.

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Гіпотетичні сценарії завжди цікавили дослідників, оскільки змушують подивитися на те, що ми знаємо, з іншого боку. Також подібні роздуми дають змогу вченим краще зрозуміти величезні масштаби нашої планети. У результаті вчені зацікавилися, що станеться, якщо в якийсь момент Земля просто перестане обертатися, пише IFLScience.

Зупинка Землі на екваторі буде схожа на те, як якби ви перебували в авто, що рухається зі швидкістю 1670 кілометрів на годину і різко натиснули б гальмо. Якщо в момент зупинки планети ви перебуватимете в будівлі, вас, імовірно, відкине до найближчої східної стіни, і ви зазнаєте гравітаційного прискорення, яке в 47 разів перевищує гравітаційне прискорення Землі. Хороші новини — це, ймовірно, не вб'є вас.

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Попри те, що планета буде нерухомою, все інше продовжить рухатися з тією ж швидкістю, з якою Земля оберталася раніше, зокрема атмосфера і Світовий океан. Водночас вітри будуть вчетверо швидшими й сильнішими, ніж найшвидший вітер, коли-небудь зареєстрований на планеті — 408 км/год. Далі йдуть погані новини — на світ обрушиться смертоносна і гігантська хвиля цунамі, яка знищить все, що раніше не знищив вітер.

Дослідники зазначають, що чим ближче в цей момент ви перебуватимете до екватора, тим більш руйнівними будуть наслідки. Утім, у довгостроковій перспективі перебування біля полюсів планеті також не врятує.

Через своє обертання Земля випирає посередині, тому полюси розташовані приблизно на 21 кілометр ближче до центру Землі, ніж екватор. Через відсутність обертання океани почнуть мігрувати до полюсів, де гравітація найсильніша, внаслідок чого виникнуть руйнівні землетруси.

На думку Вітольда Фрачека з картографічної та аналітичної компанії Esri, внаслідок цього процесу під водою Північного океану опиниться більша частина Європи та Росії. Затоплені також будуть Гренландія і Канада, а також Чикаго, Сіетл і Бостон. Нью-Йорк, як і раніше, буде поруч з океаном, тільки в іншому напрямку. У Південній півкулі океан покриє величезні території Аргентини, Чилі та Нової Зеландії, а також весь Антарктичний континент.

Таким чином, якщо в когось виникне "лиходійський план зі сповільнення обертання Землі", у цей момент йому найкраще опинитися на добре обладнаній плавучій мобільній базі. Утім, цей план спрацює лише в короткостроковій перспективі, у довгостроковому сценарії Земля, що не обертається, не матиме магнітного поля, оскільки рідке ядро планети також буде нерухомим. Без магнітного поля ті деякі живі істоти, які могли б пережити такі катастрофічні зміни, зрештою загинуть від радіації.

Зазначимо, що наша планета загалом сповільнюється сама по собі. За останнє століття тривалість середнього дня вже збільшилася на 1,7 мілісекунди. Вчені вважають, що за всіх додаткових факторів Землі знадобиться 18,5 мільярда років, щоб досягти моменту, коли день дорівнюватиме року.

Раніше Фокус писав про те, що з ядром Землі коїться щось дивне: вчені нарешті з'ясували, чому це відбувається.