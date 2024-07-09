Знищене потопом Святого Марцелла: археологи виявили втрачене середньовічне місто

У XIV столітті н. е. руйнівна повінь, забрала життя близько 25 тисяч людей по всій Північній Європі. Нещодавно археологи виявили залишки міста, яке було знищене цією катастрофою.

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Археологи виявили ймовірні залишки середньовічного міста Рунгольт, яке, як вважають, поглинуло море під час масштабної повені у XIV столітті. Ця катастрофічна подія, відома як потоп Святого Марцелла, сталася 16 січня 1362 року, вразивши прибережні регіони по всій Північній Європі і забравши життя близько 25 000 людей, пише Heritage Daily.

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Нещодавні розкопки у Північно-Фризькому Вадденському морі виявили двокілометровий ланцюг курганів середньовічних поселень. Серед цих знахідок дослідники виявили щось схоже на залишки великої церкви. Дослідження представляє детальну реконструкцію ландшафту Рунгольта, демонструючи мережу дренажних канав, морську дамбу та 64 нещодавно виявлені житлові кургани.

Фото: GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0

Команда археологів виявила різні імпортні високоякісні предмети, такі як свинцевий посуд, керамограніт, литі бронзові казани, ковані латунні казани, мечі та іспано-морський фаянс. Ці знахідки вказують на історичне багатство міста та широкі торговельні зв'язки.

Дослідники використовували багатоканальну магнітну градієнтометрію під час відпливу, доповнену вимірюваннями електромагнітної індукції та профілями морського сейсмічного відбиття, щоб зібрати воєдино план поселення.

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Одним із важливих відкриттів стало виявлення чотирьох основних ділянок з кількома прямокутними курганами, розташованими рядами. Геофізичне дослідження великого кургану, який, як вважають, був міською церквою, виявило дві значні магнітні аномалії.

Ці аномалії вказують на наявність прямокутного об'єкта і напівкруглої структури, що вказує на пізньороманську церкву з вбудованою вежею. Дослідники вважають, що ця будівля була центральною церквою Північної Фризії, в якій розміщувалася духовна спільнота.

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