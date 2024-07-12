Астрономи виявили скупчення темної матерії в центрі іншої галактики (фото)

Хоча галактики в основному складаються з темної матерії, розуміння того, як вона розподілена всередині галактик, дає ключ до розуміння того, що це за речовина.

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Учені намагаються зрозуміти, що таке темна матерія, яка діє як клей для галактик і утримує їх разом. Незважаючи на те, що темна матерія становить більшу частину галактик, вона все ще оповита таємницею. Розуміння того, як темна матерія розподілена всередині галактик, дає ключ до розуміння того, що це за речовина і яке вона має відношення до еволюції галактики. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Astrophysical Journal змогли вирішити спірний момент, який стосується темної матерії, пише Earth.

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Хоча комп'ютерне моделювання передбачає, що темна матерія має накопичуватися в центрі галактик, більшість спостережень свідчать про протилежне. Здається, що замість того, щоб утворити виступ із вістрям у центрі галактики, де знаходиться найбільша концентрація темної матерії, ця речовина розподілена більш рівномірно. Ця невідповідність між теорією і спостереженнями створила багато дебатів між ученими.

Щоб розв'язати цю проблему, астрономи вирішили використати космічний телескоп Габбл. Вони спостерігали за рухом зірок і зміною в їхньому русі протягом багатьох років. Зірки знаходяться в центрі Карликової галактики в Драконі, розташованої на відстані 250 тисяч світлових років від нас.

Карликова галактика в Драконі, де було виявлено ознаки скупчення темної матерії Фото: NASA

Спостерігаючи за зірками, астрономи змогли б отримати цінну інформацію про вплив невидимої темної матерії. Карликова галактика в Драконі є супутником Чумацького Шляху і завдяки своєму відносно невеликому розміру та сфероїдальній формі стала ідеальним кандидатом для вивчення темної матерії. Карликові галактики мають вищу частку вмісту темної матерії, що робить їх ідеальними для таких досліджень.

Вчені вивчили дані телескопа Хаббл за 18 років і виміряли переміщення зірок у центрі карликової галактики. Таким чином вдалося побудувати найточніше тривимірне розуміння руху зірок усередині карликової галактики. Саме на цей рух впливає скупчення темної матерії.

За словами вчених, отримання даних більше узгоджуються з тим, що в галактиці темна матерія розподілена у вигляді виступу з концентрацією в центрі. Але поки що точно сказати, чи мають усі галактики таку структуру темної матерії складно і для цього потрібні нові спостереження.

Методологія вимірювань, розроблених для вивчення Карликової галактики в Драконі, стане основою для майбутніх досліджень інших галактик, кажуть астрономи.

Як уже писав Фокус, ракета Falcon 9 компанії Ілона Маска зіткнулася з аномалією на орбіті. У ракети-носія відмовив двигун під час виведення супутників Starlink у космос.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яким чином галактики уникають ранньої смерті і не перетворюються на об'єкти з мертвими зірками. Вчені вважають, що у галактик є "серце і легені", які регулюють їхнє "дихання".