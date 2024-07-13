Іслам не є корінним для Перської затоки: археологи знайшли докази

Нове відкриття археологів доводить, що до масштабної ісламізації у 610 рр. н. е. в Перській затоці було поширене християнство. Під час розкопок вчені виявили давню християнську церкву у Бахрейні.

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Археологи виявили одну з найдавніших християнських будівель у Перській затоці, що стало першим речовим доказом існування давно втраченої спільноти в регіоні. Дослідники знайшли залишки Церкви Сходу, також відомої як Несторіанська церква, яка існувала до початку широкомасштабного навернення в іслам після 610 року н. е., пише Phys.org.

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Згідно з радіовуглецевим аналізом, будівлю, розташована в Самахіджі, Бахрейн, використовували між серединою IV і серединою VIII століть до того, як її покинули після переходу громади в іслам.

Розкопки під керівництвом британських і бахрейнських археологів виявили восьмикімнатну споруду під курганом на сільському кладовищі. Будівля включала кухню, їдальню, робочу кімнату та житлові приміщення, а її вцілілість пов'язують із пізнішою мечеттю, збудованою на її вершині.

Це місце, яке, як вважають, було резиденцією єпископа Мешмахігу, відображає складні стосунки з центральною церковною владою: в історичних джерелах згадуються випадки відлучення від церкви та засудження єпископів у 410 році та в середині VII століття, відповідно.

Відкриття відрізняється від попередніх знахідок християнських будівель у Перській затоці, які зазвичай знаходилися у віддалених районах. Ця будівля, розташована в сучасному населеному пункті, демонструє високоякісне будівництво з кам'яними стінами й оштукатуреними інтер'єрами. Усередині археологи знайшли отвори, що вказують на те, де були двері й лавки, а на кухні було кілька вогнищ, зроблених з амфор.

Аналіз об'єкта показав, що мешканці мали хороший рівень життя, споживали свинину, рибу, молюсків і різні сільськогосподарські культури. Наявність сердолікових намистин та черепків індійської кераміки свідчить про активну торгівлю з Індією. Крім того, знайдено скляний посуд, зокрема маленькі келихи для вина, та мідні монети часів Держави Сасанідів, що свідчить про розвинену та взаємопов'язану спільноту.

Артефакти, такі як веретено і мідні голки, вказують на текстильне виробництво в будівлі, можливо, для релігійних цілей. Про християнську ідентичність мешканців свідчать три гіпсові хрести та графіті з ранньохристиянськими символами, такими як хризма та риба.

Розкопки, що проводились у 2019-2023 роках, очолювали професор Тімоті Інсолл з Ексетерського університету та доктор Салман Алмахарі з Управління культури та старожитностей Бахрейну. Професор Інсолл відзначив важливість відкриття, яке дає уявлення про життя, роботу і богослужіння несторіанської християнської громади в Бахрейні.

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На місці знахідки створюється музей, відкриття якого заплановане на 2025 рік, щоб зберегти й представити цю визначну історичну знахідку.

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